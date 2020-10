In Laugenstangen von Penny hat eine Kundin etwas sehr Gefährliches entdeckt. Der Discounter reagiert geschockt. (Symbolbild)

Penny: Kundin findet „Gratis-Zugabe“ in Laugenstange – Discounter ist geschockt „Sollte natürlich nicht passieren“

Gefährlicher Fund bei Penny!

Eine Penny-Kundin kauft sich eine Laugenstange. Als sie reinbeißen will, traut sie ihren Augen kaum. Denn darin war eine „Gratis-Zugabe“. Selbst der Discounter ist geschockt.

Penny: Kundin findet Gefährliches in Laugenstange

Auf der Facebookseite von Penny postet die Kundin Foto ihres Fundes. Darauf zu sehen: Eine Laugenstange, eine Büroklammer und zwei kleine Kristalle.

Die Kundin wendet sich per Facebook an das Unternehmen. (Symbolbild) Foto: imago images / Ralph Peters

Wobei es sich handelt? Um Glas! Die Kundin schreibt: „Leckere Laugenstangen vom Penny Markt. Gratis-Zugabe: Glasstückchen!“

Die Büroklammer hat die Finderin als Größen-Vergleich danebengelegt. Der Discounter ist schockiert über diesen Fund. Das Unternehmen schreibt: „Oh man, das sollte natürlich nicht passieren.“

---------------

Das ist Penny:

wurde 1973 gegründet, Zentrale in Köln

rund 2.135 Filialen in Deutschland

gehört zur Rewe Group

2007 massive Expansion durch Übernahme von Plus-Filialen

Umsatz 2018: rund 12,4 Milliarden Euro

noch in sechs weiteren Ländern in Europa tätig (Italien, England, Frankreich, Ungarn, Spanien, Tschechien)

---------------

Penny will dem nachgehen. Schließlich können Glasstückchen beim Verschlucken einen erheblichen Schaden anrichten. Nicht selten werden Produkte von Discountern und Supermärkte zurückgerufen, weil dort drin Glas, Metalle oder andere Materialen entdeckt wurden.

Die Penny-Kundin soll dem Discounter die die genaue Produktbezeichnung, den EAN- und WAWI-Code sowie Mindesthaltbarkeitsdatum senden.

Außerdem natürlich den Markt, in dem sie die Laugenstange gekauft hat. Schnell schickt sie die Infos per Privatnachricht an Penny. Nicht, dass es weitere Stangen mit Glas gibt und sich jemand daran ernsthaft verletzt.

