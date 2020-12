Penny hat wichtige Botschaft – die Reaktionen der Kunden sprechen für sich

Penny hat zum Ende des Jahres eine wichtige Botschaft.

Auf Facebook hat sich der Discounter an seine Kunden gewandt. Viele Menschen haben ein anstrengendes Jahr hinter sich. Deshalb sagte Penny nun Danke. Doch die Reaktionen der Kunden sprachen für sich.

Penny: Discounter hat eine wichtige Botschaft

Die Corona-Krise hat den Menschen in diesem Jahr einiges abverlangt. Der Alltag der allermeisten hat sich drastisch verändert. Und es gibt Menschen, auf die sich die Gesellschaft in den vergangenen Monaten besonders verlassen musste. Discounter Penny hat sich auf Facebook nun bei diesen Personen bedankt.

„Danke an alle Kolleginnen und Kollegen im Handel und unsere Partner in Industrie und Landwirtschaft, die in dieser Ausnahmesituation mit uns durchhalten und Deutschland mehrmals täglich mit frischen Waren versorgen!“, schrieb der Discounter.

Und weiter: „Danke an unsere Penny-Teams, an die Kolleginnen und Kollegen in den Märkten, in den Lagern, in den Lkws und in den Logistikzentren. Ihr seid die Heldinnen und Helden der Nachbarschaft“, hieß es.

Penny bedankt sich besonders bei allen Mitarbeitern wegen Corona-Krise. (Symbolbild) Foto: imago images / Gottfried Czepluch

Doch Penny geht noch einen Schritt weiter, bedankte sich in diesem Jahr auch bei allen Pflegekräften, Ärztinnen und Ärzten. Die „unermüdlich und aufopfernd für unsere Gesundheit“ einstünden, so Penny.

---------------------

Das ist Penny:

wurde 1973 gegründet, Zentrale in Köln

rund 2.135 Filialen in Deutschland

gehört zur Rewe Group

2007 massive Expansion durch Übernahme von Plus-Filialen

Umsatz 2018: rund 12,4 Milliarden Euro

noch in sechs weiteren Ländern in Europa tätig (Italien, England, Frankreich, Ungarn, Spanien, Tschechien)

--------------------

Penny bedankt sich

Der Discounter habe größten Respekt für ihren unglaublichen Einsatz. „Ohne euch wäre diese Krise nicht durchzuhalten und nur gemeinsam werden wir sie besiegen. Ihr seid der Wahnsinn!“, erklärte der Discounter in seinem bewegenden Beitrag.

Die Kunden sind offenbar begeistert und können nicht anders als Penny zustimmen. „Danke an alle im Einzelhandel, die für uns da sind“, schrieb ein Nutzer. Inzwischen wurde der Beitrag mehr als 530 mal geteilt.

----------

--------------

In rund 360 Kommentaren bedankten sich die Kunden auch nochmal bei den Mitarbeitern der Penny-Filialen in ihrer Nähe.

Eine kleine Krtik gibt es jedoch von einer Nutzerin. Ihr fiel auf, dass Reinigungskräfte immer vergessen werden würden, „die im Hintergrund tagtäglich alles desinfizieren und sauber machen.“ (mia)