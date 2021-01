Penny: Discounter löst mit DIESEN Worten eine Welle an Reaktionen aus

Penny hat mit einer Botschaft an alle Kunden für viel Aufmerksamkeit gesorgt!

2020 war das Jahr, in dem viele gelernt haben, öfter mal „Danke!“ zu sagen und die Helden des Alltags und das, was sie für die Gesellschaft leisten, mehr zu honorieren. Auch Penny bedankt sich nun auf Social Media und sendet eine Botschaft an die Kunden. Es folgt eine Welle an Reaktionen.

Penny: Kunden reagieren auf Nachricht des Discounters

Auf der Facebook-Seite des Discounters Penny tummeln sich nur so die Kommentare.

+++ Edeka mit schräger Nachricht an die Kunden – die kommen aus dem Lachen nicht mehr raus +++

Eigentlich ist es nur ein relativ einfacher Post, den wir in den letzten Tagen zu Haufe auf Facebook und in anderen sozialen Netzwerken gesehen haben. Bilder von Sektgläsern und Wunderkerzen, um allen einen guten Rutsch und ein frohes neues Jahr zu wünschen.

Penny hat eine Nachricht an alle Kunden. Die reagieren auf die Worte. (Symbolbild) Foto: imago images / STPP

+++ Aldi, Real Lidl und Co.: Achtung, neue Änderungen! Das alles musst du 2021 beim Einkaufen beachten +++

Auch der Discounter Penny wünschte seinen Kunden mit einem Bild auf Facebook einen „guten Rutsch“. Und dazu fand er noch diese Worte: „Wir bedanken uns bei allen Fans, Mitarbeitern und Freunden für ein außergewöhnliches Jahr 2020. Kommt gut und gesund ins neue Jahr! Wir freuen uns auf ein tolles Jahr 2021 mit euch!“

Als die Penny-Kunden das sehen, breitet sich eine Welle der Reaktionen aus.

---------------------

Das ist Penny:

wurde 1973 gegründet, Zentrale in Köln

rund 2.135 Filialen in Deutschland

gehört zur Rewe Group

2007 massive Expansion durch Übernahme von Plus-Filialen

Umsatz 2018: rund 12,4 Milliarden Euro

noch in sechs weiteren Ländern in Europa tätig (Italien, England, Frankreich, Ungarn, Spanien, Tschechien)

--------------------

Die Facebook-Nutzer nehmen den Post von Penny zum Anlass, um sich herzlich bei den Verkäuferinnen und Verkäufern für ihren Einsatz 2020 zu danken. „Danke. Einen guten Rutsch allen Penny Mitarbeitern. Danke, dass ihr für uns alle da wart“, schreibt eine Userin.

Mit ihren Worten ist die Frau nicht alleine: „Guten Rutsch ins neue Jahr bleibt gesund und Danke für euer Durchhaltevermögen“ oder „Vielen Dank an alle Ihre Mitarbeiter, die uns in der Krise bedient haben.“, liest man immer wieder.

----------

Mehr News:

Lotto: Mann gewinnt an Weihnachten mehrere Millionen – das hat er damit vor „Erst noch dran gewöhnen“

„Tatort“: Bitter für Fans! Was passiert wirklich mit Christian Ulmen? MDR macht Andeutung

Rewe-Kunde kauft Obst – als er DAS zu Hause entdeckt, ist er wutentbrannt

--------------

Insgesamt tummeln sich unter dem Post über 520 Kommentare, in denen die Penny-Kunden ihre Dankbarkeit zum Ausdruck bringen.

Die Hoffnungen, dass 2021 in vielerlei Hinsicht besser wird als das Vorjahr, sind groß. Doch sollten wir, auch wenn das Leben sich hoffentlich bald wieder normalisiert, nicht vergessen, ganz im Sinne des Jahres 2020 häufiger mal „Danke!“ zu sagen.

Änderungen bei Aldi, Real und Co.

Penny öffnet am Samstag, 2. Januar 2021, das erste Mal im Neuen Jahr. Was sich alles im neuen Jahr 2021 ändert in Discountern und Supermärkten, kannst du hier nachlesen >>>

Edeka mit schräger Nachricht an die Kunden

Edeka hat sich einen kleinen Scherz mit den Kunden erlaubt und einen Seitenhieb gegen Verschwörungstheoretiker gewagt. Was die Leute so aus dem Konzept brachte, liest du hier >>>