Penny und Netto: Riesen-Zoff um Payback! Jetzt gehen Discounter aufs Ganze

Seit einigen Tagen hat in Supermärkten und Discountern in Deutschland eine neue Ära begonnen. Während sich Einzelhändler wie Rewe und Penny von dem bekannten Payback-System verabschiedet haben, können Kunden von Penny und Netto jetzt von dem Cashback-Programm profitieren.

Der Konkurrenzkampf um die Kunden ist somit eröffnet – und wird auch von den Händlern offen ausgetragen, wie ein provokantes Werbeschild von Netto jetzt zeigt.

Penny und Netto streiten sich öffentlich um Kunden

Auf dem Instagram-Account von Netto zeigt der Discounter stolz eine Werbung, die direkt vor einer Penny-Filiale stationiert wurde. „Du wolltest Payback-Punkte sammeln? Dann geh doch zu Netto“, steht auf einer gelben Anzeige. Auch zu dem Foto schreit der Discounter: „PAYBACK bei Penny ist wie das Jahr 2024: von gestern – aus und vorbei! Wir finden: Das ist ein Grund zur Freude! Denn jetzt ist das beste Bonusprogramm bei uns! YEAAY! Also wer in Zukunft nicht nur sparen, sondern auch punkten will – kommt zu Netto!“

Penny will das Ganze nicht auf sich sitzen lassen, kommentiert unter dem Beitrag direkt Werbung für das eigene neue System: „Punkte sammeln ist doch von gestern. 10 Prozent auf euren Einkauf direkt an der Kasse sparen ist Next Level. Erstmal in die Penny App!“

Penny muss Kritik einstecken

Tatsächlich scheint Penny damit aber nicht unbedingt den Nerv der Verbraucher zu treffen. In zahlreichen weiteren Kommentaren äußeren viele Menschen, dass sie das Payback-Programm nach wie vor bevorzugen.

„Ich tausche die Payback-Punkte viel lieber über Wunschgutschein in Amazon-Guthaben um. Also nein, eure Aktion hat mich nun vergrault, obwohl keine 50 Meter weiter ein Penny steht. Ich setze mich lieber ins Auto und fahre zu Netto. Heute bereits und morgen auch nochmal…“, argumentiert ein Mann. „Ich sag’s wie’s ist, Penny und Rewe hat für uns jetzt bissl verloren“, gibt auch ein anderer Kunde zu.

Doch wie so oft im Leben scheint auch die Wahl des Bonusprogrammes am Ende Geschmackssache zu sein. „Punkte sammeln und umrechnen ist auch von gestern. Instant Cashback mit Rewe Bonus schmeckt“, findet zum Beispiel ein anderer Instagram-Nutzer.