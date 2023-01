Penny: Kunden dreht sich der Magen um – „Wehe, mir steckt das jemand in den Mund“

Bei diesem Angebot scheiden sich die Geister!

Fertiggerichte gibt es zu Hauf, auch bei Penny. Für viele ist das eine einfache Lösung, sich mal eben ein Mittag- oder Abendessen auf den Teller zu zaubern. Und die Hersteller lassen sich immer mehr einfallen, um Abwechslung auf den Tisch zu bringen. Neben den Klassikern wie Lasagne, Currywurst und Co. finden sich auch immer ausgefallenere Kreationen im Kühlregal. Doch eine sorgt jetzt für Diskussionen bei Facebook.

Penny: Angebot spaltet die Gemüter

Die Rede ist von einem „Weißwurst-Menü“. Wer jetzt aber erwartet, Weißwurst, Brezn und süßen Senf in der Packung zu finden, wird enttäuscht. Denn die Weißwurst kommt bei diesem Fertiggericht mit Kartoffelpüree und Sauerkraut um die Ecke. Alles in einer Schale, direkt zum Aufwärmen.

„Ringlstetter“ hat dieses Menü nun bei Facebook gepostet – und damit eine regelrechte Debatte losgetreten. „Dieses Gericht ist eine Frechheit. So isst das kein Mensch. Hab ich bis jetzt noch nie gehört“, echauffiert sich beispielsweise jemand. „Sowas ist ein Verbrechen an unserem Kulturgut Weißwurst“, schaltet sich ein anderer ein. „Wehe, mir steckt das jemand in den Mund“, mischt noch jemand anderes mit.

Angebot gibt es nicht nur bei Penny

Und mit diesen Aussagen sind sie nicht alleine. Über 700 Kommentare tummeln sich mittlerweile unter diesem Post – und das Urteil ist überwiegend… schlecht. So manch einer zeigt sich verunsichert und will es nochmal genauer wissen. „Ich hab da mal eine Frage an die Weißwurst-Regionen“, schreibt ein Mann. „Ist es wirklich so schlimm wie hier im Beitrag, also keine Weißwurst mit Kartoffelbrei und Sauerkraut? Grüße aus dem schönen Harz.“ Die Antworten lassen nicht lange auf sich warten. der Tenor: Ja, ist es.

Doch Penny scheint nicht der einzige Discounter zu sein, der dieses Gericht im Angebot hat. Auch bei Lidl habe es das schon gegeben, ebenso bei Norma oder Netto beispielsweise.