Penny mit großer Änderung – schon im Laden ist es deutlich sichtbar

Wer bei Penny regelmäßig einkaufen geht, wird es wohl sofort bemerken. Denn dieses Produkt ist plötzlich einen Kopf kürzer – Penny verkauft nämlich ab sofort die Ananas ohne Krone.

Ab September wird die Ananas bei Penny nicht mehr mit der Krone verkauft. Diese wird bereits bei der Ernte entfernt. Das klingt zunächst ungewöhnlich und wird wohl einige Kunden überraschen, bringt jedoch auch Vorteile mit sich. Immerhin landet die Krone ohnehin nach dem Einkauf schnell im heimischen Biomüll.

Penny versucht die Ananas nachhaltiger zu machen

Der Discounter begründet die Entscheidung, der Ananas die Krone zu entfernen, damit, dass dadurch der CO₂-Fußabdruck reduziert wird. Die Krone macht nämlich 25 Prozent des gesamten Volumens der Frucht aus. Wird diese entfernt, nimmt die Frucht weniger Platz weg, was den Verpackungs- und Transportaufwand reduziert.

Dadurch, dass die Krone der Ananas bereits im tropischen Ursprungsland abgeschnitten wird, ergeben sich weitere Vorteile für die Umwelt. In einer Pressemitteilung erklärt Penny, dass 20 Prozent der abgeschnittenen Kronen für den Anbau neuer Früchte genutzt werden können. Die übrigen 80 Prozent werden als Dünger eingesetzt.

Rewe, Kaufland & Co. halten am herkömmlichen Verkauf fest

Patricia Hirsch, die Einkaufsleiterin für Obst, Gemüse und Blumen bei Penny, betont in einer Pressemitteilung: „Mit dem Verzicht auf die Kronen verändern wir nur die gewohnte Optik. Qualität und Haltbarkeit der Früchte bleiben unverändert, das haben ausgiebige Tests eindeutig gezeigt.“ Sie hebt hervor, dass diese neue Vermarktung auch Vorteile für die Kunden haben kann, denn dadurch ist „der Transport leichter und die heimischen Mülleimer sind leerer“.

Jedoch ziehen nicht alle Supermärkte in Deutschland bei dieser Veränderung mit. Auf eine Presseanfrage von „BILD“ erklärt die Pressestelle, dass die meisten Händler in Deutschland weiterhin an der klassischen Variante der Ananas festhalten. Wer also nicht auf die Krone der Ananas verzichten möchte, findet diese weiterhin bei Rewe, Kaufland & Co.

Die kronenlose Ananas bei Penny wird schrittweise in allen Filialen in Deutschland eingeführt. Bis zum Ende des Jahres beabsichtigt der Discounter, diese in allen 2.130 Filialen in Deutschland anzubieten.