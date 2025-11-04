5 Euro für Baumkuchen bei Penny, Aldi & Co.? Nein, danke!

Es ist schon beinahe lächerlich, wie teuer die Weihnachtssüßigkeiten in den Supermärkten geworden sind – und selbst bei den Discountern Penny, Aldi & Co. 4,99 Euro für einen Baumkuchen? Das ist glatt ein Euro mehr als noch im letzten Jahr! Und die Qualität hat sich seitdem nicht verändert, geschweige denn verbessert.

Klar, Gewürzspekulatius gibt es immer noch für 1,69 Euro pro Packung, doch wer es etwas abwechslungsreicher mag – mit Dominosteinen, Lebkuchen oder eben Baumkuchen – der muss in diesem Jahr tief in die Tasche greifen. Ganz ehrlich? Da vergeht mir einfach die Lust.

Warum ich Baumkuchen von Penny, Aldi & Co. jetzt boykottiere und was das bringen kann – ein Kommentar.

Baumkuchen von Penny, Aldi & Co.

4,99 Euro für 300 Gramm, wahlweise überzogen mit Zartbitterschokolade oder einer Fettglasur, bei Lidl optional noch mit weißer Schokolade. Doch der hohe Preis bleibt, genauso wie die mit Konditorei-Produkten vergleichbare niedrige Qualität. Ganz ehrlich: So gut schmecken die Baumkuchen aus dem Supermarkt oder Discounter einfach nicht, dass sich so ein Preis lohnen würde.

In den vergangenen Jahren lag der noch deutlich niedriger und dadurch haben mich die Märkte das ein oder andere Mal gekriegt. Schließlich sind die Alternativen ebenfalls zeitaufwendig oder teuer. Baumkuchen von Dobbelstein aus der Duisburger Innenstadt? Den gibt’s nur zu besonderen Gelegenheiten – dann auch mal ohne die lästige Schokolade. Und selber backen? Been there, done that. Der Aufwand lohnt sich einfach nicht.

Was bleibt da noch? Traditionelle Hersteller unterstützen, Supermärkte und Discounter boykottieren. Das habe ich gemacht – und war offensichtlich nicht alleine. Wer hätte das gedacht, manchmal funktioniert es also doch.

Kunden von Netto boykottieren Baumkuchen

Wie zuletzt berichtet, hat der Boykott der Baumkuchen zumindest bei Netto für ein Umdenken gesorgt. Dort hatten die Kunden doch tatsächlich so wenige Packungen gekauft, dass zahlreiche mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum vom 1. Dezember noch in den Regalen lagen. Und so musste der Discounter notgedrungen reagieren. Er senkte die Preise auf 3,99 Euro und bot zudem noch 30 Prozent Rabatt an. >>Hier mehr dazu.

Boykott bringt also doch etwas, wenn genug an einem Strang ziehen. Natürlich dürfte der Rabatt nun wieder einige Verbraucher einknicken lassen, aber das treibt nur den Wettbewerb voran. Wer weiß, vielleicht muss auch die Konkurrenz bald klein beigeben. Es bleibt spannend.