Paypal-Störung sorgt weiterhin für Beeinträchtigungen – Händler stoppt alle Zahlungen

Die technische Störung bei Paypal zu Wochenbeginn belastete auch Tage später noch Banken und Händler in Deutschland (>> wir berichteten). Verdächtige Lastschriften wurden durch ein fehlerhaftes Betrugspräventionssystem nicht korrekt gefiltert.

Banken lehnten daraufhin viele Zahlungen ab, was Rückbuchungen in Milliardenhöhe auslöste. Auch der Händler „Otto“ setzte am Donnerstag (28. August) Paypal-Zahlungen vorerst komplett aus.

Paypal-Störung trifft Händler und Banken

Zahlreiche Zahlungen müssen nach der Störung manuell überprüft werden, um Doppelbuchungen zu verhindern. „Einzelne Zahlungen müssten nun manuell überprüft werden, um Doppelbuchungen von Lastschriften zu vermeiden“, erklärte Thomas Groß, Chef der Helaba, die für viele Sparkassen-Zahlungen zuständig ist. Händler müssen weiterhin auf automatische Erstattungen verzichten.

Der Bundesverband für E-Commerce (BEVH) berichtet von massiven Problemen für Händler. Trotz behobener technischer Fehler bleibt die Lage herausfordernd. In Deutschland spielt Paypal mit 30 Prozent Anteil am Online-Handel eine zentrale Rolle. Laut Branchenangaben gibt es rund 30 Millionen Nutzer, daher hat der Ausfall besonders große Auswirkungen.

Jeder dritte E-Commerce-Euro über Paypal

Die aktuelle Panne zeigt deutlich, wie abhängig der Online-Handel in Deutschland von Paypal geworden ist. Verbraucher und Händler konnten mehrere Tage nicht reibungslos agieren, da Banken verdächtige Buchungen blockierten. Zugleich mussten Händler teils noch aufwendige Nacharbeiten vornehmen, um Zahlungsfehler zu korrigieren.

Banken und Händler rechnen damit, die entstandenen Probleme spätestens bis zum Ende der Woche zu beheben. Der Ausfall verdeutlicht jedoch die Risiken, wenn zentrale Bezahlsysteme wie Paypal plötzlich nicht mehr funktionieren. Die Panne zeigt, wie wichtig optimierte Sicherheits- und Präventionssysteme für digitale Zahlungsabwicklungen sind.

Paypal bleibt trotz des Vorfalls ein unverzichtbares Werkzeug im Online-Handel in Deutschland. Die Branche muss jedoch Konsequenzen ziehen, um ähnliche Störungen künftig schneller lösen zu können.

