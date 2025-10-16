Paypal down – Tausende Nutzer melden Probleme beim Login

Bei Paypal kommt es am Donnerstagabend (16. Oktober) plötzlich zu einer massiven Störung. Tausende Nutzer melden Probleme beim Login. Auf der Seite „Alle Störungen“ sind die Beschwerden seit 16.52 Uhr in die Höhe geschossen.

Bei „Netzwelt“ ist die Rede von 40.000 Nutzern die Probleme beim Login meldeten. Auch unsere Redaktion scheitert bei dem Versuch sich einzuloggen – sowohl mit Passwort als auch mit Face-ID. Stattdessen taucht eine Fehlermeldung auf: „Bei uns ist ein Problem aufgetreten. Versuchen Sie es in Kürze erneut.“

Paypal-Login nicht möglich

Die Ursache für die Login-Störung ist noch nicht bekannt und auch vom Online-Bezahldienst gibt es noch keine Reaktion.

Paypal hat Probleme beim Login und zeigt diese Fehlermeldung. Foto: Chaleen Goehrke/ DER WESTEN

