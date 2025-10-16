Paypal lange down! Tausende Nutzer melden Probleme beim Login

Bei Paypal kam es am Donnerstagabend (16. Oktober) plötzlich zu einer massiven Störung. Tausende Nutzer meldeten Probleme beim Login. Auf der Seite „Alle Störungen“ waren die Beschwerden bis 16.52 Uhr in die Höhe geschossen.

Bei „Netzwelt“ war die Rede von 40.000 Nutzern, die Probleme beim Login meldeten. Auch unsere Redaktion scheiterte bei dem Versuch, sich einzuloggen – sowohl mit Passwort als auch mit Face-ID. Stattdessen tauchte eine Fehlermeldung auf: „Bei uns ist ein Problem aufgetreten. Versuchen Sie es in Kürze erneut.“ Mehrere Stunden später war das Problem behoben.

Paypal-Login nicht möglich

Die Ursache für die Login-Störung ist noch immer nicht bekannt und auch vom Online-Bezahldienst gibt es bislang keine Reaktion.

Paypal hat Probleme beim Login und zeigt diese Fehlermeldung. Foto: Chaleen Goehrke/ DER WESTEN

In den sozialen Netzwerken meldeten sich sehr viele Kunden zu Wort und berichteten über die Probleme. „Was ist bei PayPal los? Ich kann kein Geld verschicken“, „Gerade eben wollte ich etwas bestellen, aber mein PayPal funktioniert nicht. Na toll…“ und „Kann sich auch gerade niemand bei PayPal anmelden?“, hieß es unter anderem von einigen X-Nutzern.

Ursache noch nicht bekannt

Hin und wieder kann es mal vorkommen, dass PayPal für wenige Minuten nicht funktioniert. Doch in diesem Fall ist die App zu lange down. Die Hintergründe dafür sind bislang noch nicht bekannt, da sich das Unternehmen noch nicht zur Ursache geäußert hat.

Wer es bei der Kunden-Hotline versuchte, brauchte ebenfalls viel Geduld. Aufgrund des Ausfalls riefen viele bei PayPal an, weshalb es zu langen Wartezeiten kam. Gegen 18.45 Uhr schien der Login bei einigen Nutzern, wie auch bei unserer Redakteurin, wieder zu funktionieren. Laut „Netzwelt“ gab es ab 20.30 Uhr auch keine Meldungen mehr.

