PayPal-Störung lässt Kunden zittern – es geht um ihre Daten

Ein Sicherheitsproblem bei PayPal hat in Deutschland ein Milliarden-Chaos ausgelöst. Banken stoppten Lastschriften in Höhe von über zehn Milliarden Euro. Grund dafür ist ein Systemausfall, der betrügerische Zahlungen nicht erkannte.

Laut „Süddeutsche Zeitung (SZ)“ blockierte allein die Bayerische Landesbank vier Milliarden Euro. Weitere Banken, wie die DZ Bank, folgten.

PayPal-Systemprobleme treffen Händler und Kunden

Von der Krise sind Händler und Nutzer gleichermaßen betroffen. Händler warten auf ihre Zahlungen, weil Transaktionen blockiert bleiben. Kunden hingegen behalten die Beträge auf ihren Konten. Zeitgleich meldeten Nutzer in Deutschland massive Störungen. Zahlungen brachen ab, und Abbuchungen sind nicht möglich. Netzwelt berichtete, dass PayPal-Dienste als „Under Maintenance“ angezeigt werden.

Besonders alarmierend: Millionen Kundendaten tauchten kürzlich im Darknet auf. Die Verbraucherzentrale warnt vor Betrug. Kriminelle könnten die Verunsicherung der PayPal-Nutzer ausnutzen. Zusätzlich überwacht die Finanzaufsicht in Luxemburg den US-Konzern in Europa. Die Europäische Zentralbank erkundigte sich bereits nach dem Vorfall bei Banken.

In Deutschland nutzen über 30 Millionen Menschen PayPal regelmäßig. Der Bezahldienst ist eine der wichtigsten Plattformen im Online-Handel. Fast ein Drittel aller Einkäufe im Netz läuft über den Dienst. Händler schätzen die Geschwindigkeit von PayPal, Kunden empfinden es als bequem und sicher – zumindest im Normalfall.

