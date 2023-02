Paypal: Kunden erhalten mysteriöse Rechnungen – DESWEGEN solltest du sie auf keinen Fall bezahlen

Erst ein großes Datenleck, dass Tausende Kunden betraf und jetzt die nächste Hiobsbotschaft. „Watchlist Internet“ warnt vor einer miesen Betrugsmasche, die aktuell eine große Gefahr für Paypal-Nutzer darstellt.

Und zwar geht es dabei um Rechnungen, die zwar so aussehen würden, als kämen sie von Paypal. Doch in Wirklichkeit sind die von Betrügern gefälscht.

Paypal: Neue Betrugsmasche aufgetaucht

Die Betrüger würden Rechnungen im Namen von Coinbase verschicken, berichtet „Watchlist Internet“. Das ist eine Aktiengesellschaft aus den USA, der eine Handelsplattform für Kryptowährungen gehört. Statt als E-Mail erreichen die Rechnungen die Nutzer allerdings direkt über das Paypal-Konto beziehungsweise in der App.

Dadurch ist es für sie besonders schwierig, sie von echten Rechnungen zu unterscheiden. Denn bei einer E-Mail können sie immer in der App oder in ihrem Konto gegenchecken und verifizieren, ob der Inhalt der Wahrheit entspricht oder nicht. Das ist so natürlich nicht mehr möglich.

Das macht den Betrug komplett

Für die Kriminellen ist es ganz einfach. Sie brauchen nur die E-Mail-Adresse ihrer Opfer herauszufinden und können ihnen dann die gefälschten Rechnungen zuschicken. Zusätzlich hängen sie diesen eine „Mitteilung des Verkäufers an den Kunden“ an. Darin geben sie eine Telefonnummer an, um eventuelle Missverständnisse zu klären oder die Rechnung zu stornieren. Diese solltest du aber besser nicht anrufen, weil du unter Umständen noch zur Herausgabe von privaten oder Log-in-Daten gebracht werden könntest.

Erst ganz unten in der Nachricht steht dann allerdings der Hinweis von Paypal, dass es sich dabei um einen Betrugsversuch handeln könnte und Nutzer deshalb niemanden anrufen müssen. Deshalb solltest du im Zweifelsfall immer ganz runterscrollen.

Paypal: Das kannst du im Betrugsfall tun

Zuerst ein Mal solltest du dubiose Rechnungen nicht einfach so begleichen, sondern dich lieber an den Kundenservice wenden. Möglicherweise kann dank Käuferschutz noch das bereits abgebuchte Geld zurückgebucht werden. Ansonsten solltest du dich bei einem Verlust bei der Polizei melden und den Fall anzeigen.