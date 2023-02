Paypal-Kunden erhalten mysteriöse Mail – deswegen solltest du sehr vorsichtig sein

Sorgenvolle Blicke bei zahlreichen Paypal-Kunden! Wenn es ums eigene Geld geht, nimmt man Warnungen vor Betrug natürlich direkt etwas ernster als sonst – und wenn dann im Mail-Postfach etwas von „potenziell ungewöhnlichen Aktivitäten“ auf dem Paypal-Konto zu lesen ist, dürfte bei vielen Kunden der Angstschweiß ausbrechen.

Doch Vorsicht! Bevor du in deiner Panik alle Anweisungen aus der Mail befolgst, um dein Geld in Sicherheit zu bringen, sei gewarnt – denn diese Nachricht stammt keinesfalls von Paypal, sondern ist selbst ein Betrugsversuch.

Paypal: Vorsicht vor dieser Mail!

Die Verbraucherzentrale warnt vor neuen Phishing-Mails, die unter dem Logo des Online-Bezahldienstes Paypal versuchen, an sensible Nutzerdaten zu gelangen. In der Nachricht bitten sie Kunden, sich bei Paypal einzuloggen, um wieder vollen Zugriff auf ihr Konto zu erlangen.

Die Mail im Wortlaut: „Einige Aktivitäten in Ihrem Konto stimmen nicht mit Ihren üblichen Aktivitäten überein. Wir sind besorgt, dass jemand vielleicht versucht, Ihr Konto ohne Ihre Erlaubnis zu benutzen. Aber machen Sie sich keine Sorgen. Um die Sicherheit Ihres Kontos zu gewährleisten, haben wir einige Funktionen Ihres Kontos vorübergehend eingeschränkt. Um Ihr Konto wieder wie gewohnt nutzen zu können, loggen Sie sich ein und folgen Sie den angezeigten Schritten. Dies hilft uns, Ihr Konto zu schützen.“

Darunter folgt ein großer dunkelblauer Button mit der Aufschrift: „Bei Paypal einloggen.“ Dir sollte jedoch klar sein, dass du damit dein Konto keinesfalls besser schützt, sondern deine Login-Daten an die Betrüger übermittelst. Also Finger weg von dem Button!

Phishing-Mail am besten sofort löschen

Die Verbraucherzentrale weißt darauf hin, dass Empfänger der Mail bereits bei der unpersönlichen Anrede und der fehlerhaften Absenderadresse skeptisch werden sollten.

Der Ratschlag der Experten: Die Mail einfach ignorieren – und ab damit in den Spam-Ordner oder direkt löschen.