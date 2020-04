Paypal: Vorsicht, wenn du ein Konto hast – es könnte DAS passieren

Paypal ist einfach praktisch. Kaufst du etwas bei ebay, Amazon oder anderen Online-Händlern, kannst du mit ein paar Klicks deine Rechnung bezahlen. Solltest du bereits ein Paypal-Konto haben, ist aktuell aber Vorsicht geboten.

Immer wieder gibt es Meldungen, dass Betrüger mit Phishing-Mails versuchen, Daten von Paypal-Kunden abzugreifen. Mit Namen und Passwort bestellen die Betrüger dann Waren und bezahlen mit deinem Konto.

Paypal-Kunden berichten von seltsamen Abbuchungen

Doch nun kann auch etwas Anderes mit deinem Paypal-Konto passieren. Wie „Caschys Blog“ berichtet, beschweren sich viele Paypal-Kunden über seltsame Abbuchungen.

Foto: imago images / Jürgen Ritter

Der IT-Systemelektroniker Carsten führt seit 2005 den Blog. Er berichtet, dass sich viele Nutzer bei ihm gemeldet haben und immer wieder drei Zahlen nennen: 3,2 und 9.

3,29 Euro – So viel wurde bei allen betroffenen Paypal-Kunden unberechtigt abgebucht. Ein Screenshot auf seiner Seite zeigt, dass die 3,29 Euro an diese E-Mail-Adresse gehen: noreply+support@google.com.

In der Beschreibung wird auf Russisch angegeben, dass die Zahlung für das Netzwerk VKontakte abgebucht wurde.

Was können Paypal-Kunden tun?

Doch viele wollen auf Paypal nicht verzichten. Ein Nutzer schreibt: „Ich zahle zu 99 Prozent alles elektronisch. Davon alles, was geht, per GPay. Wenn es Dinge des täglichen Lebens sind, verwende ich sehr gerne Paypal, da hier die Zahlungen etwa zwei Tage später abgebucht werden. Ich möchte da nicht alles auf der Kreditkarte bis Ende des Monats ansammeln.“

Es gibt aber auch viele kritische Stimmen, die sagen, dass die sicherste Methode das Bargeld sei.

Doch was kannst du als Paypal-Kunde tun? Carsten von „Caschys Blog“ schreibt: „Nähere Infos gibt es zur späten Stunde leider nicht. Außer mal wieder die Empfehlung, sämtliche PayPal-Verknüpfungen zu überprüfen, vielleicht gar zu trennen und sich an den Support zu wenden. Derzeit sieht es jedoch nicht so aus, als ob die Google-Pay-Schnittstelle in irgendeiner Form betroffen wäre.“ (ldi)