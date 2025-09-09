Nach Mega-Störung – jetzt verschenkt PayPal Geld an seine Kunden

Ende August erschütterte eine schwerwiegende IT-Panne den Zahlungsdienstleister PayPal. Ein fehlerhaftes System-Update führte zu weitreichenden Störungen, die Millionen Nutzern, vor allem in Deutschland, Probleme bereiteten. Der Zahlungsverkehr wurde massiv beeinträchtigt, Transaktionen im Wert von über zehn Milliarden Euro konnten nicht wie geplant durchgeführt werden. Banken blockierten zahlreiche Überweisungen, was bei Kunden Unsicherheit und Unmut auslöste.

PayPal reagierte nun auf die Vorfälle und entschädigt betroffene Nutzer mit einer Gutschrift in Höhe von 10 Euro. Mit dieser Maßnahme signalisiert das Unternehmen Verantwortung und bemüht sich um Wiedergutmachung. Das Guthaben wird automatisch gutgeschrieben, ohne dass Nutzer aktiv werden müssen.

PayPal schenkt Betroffenen 10 Euro

Betroffene Nutzer werden per E-Mail über die Gutschrift informiert. Eine Redakteurin von TECHBOOK hat die Nachricht bereits erhalten und bestätigt, dass der Betrag automatisch ihrem PayPal-Konto gutgeschrieben wurde. Der Betrag ist ohne Einschränkungen sofort verfügbar und kann flexibel genutzt werden – hierfür gelten keine Bedingungen. In der Transaktionsübersicht wird die Zahlung als „Kredit von PayPal“ ausgewiesen. Damit hebt sich PayPal von anderen Entschädigungsaktionen ab, bei denen oft an Bedingungen geknüpfte Gutscheine vergeben werden.

++ Pfandrückgabe bei Edeka, Lidl und Co.: Kunden schenken Supermärkten bares Geld ++

Die Entschädigungsaktion steht in direktem Zusammenhang mit dem Zusammenbruch des Zahlungsverkehrs am Wochenende des 23. und 24. August. Ursache war ein fehlerhaftes System-Update, das nicht nur Transaktionen von Kunden blockierte, sondern auch die Zusammenarbeit mit deutschen Banken erheblich störte. PayPal bestätigte, dass zahlreiche Überweisungen abgelehnt wurden und weder Zahlungen noch Abbuchungen wie vorgesehen durchgeführt werden konnten. Viele Nutzer standen dadurch vor großen Herausforderungen.

Nicht alle Kunden profitieren

Nicht alle Kunden profitieren automatisch von der Gutschrift. Die Entschädigung richtet sich ausschließlich an diejenigen, die nachweislich von den Störungen betroffen waren. Dabei handelt es sich konkret um Nutzer, deren Transaktionen aufgrund der technischen Probleme nicht ausgeführt werden konnten. PayPal hat diese Kunden bereits per E-Mail über die Probleme informiert. Wer eine solche Nachricht erhalten hat, sollte sowohl seinen Posteingang als auch den PayPal-Zahlungsverlauf prüfen. Dort sollte die Gutschrift sowie die dazugehörige Benachrichtigung zu finden sein.

Noch mehr News:

Mit der Gutschrift in Höhe von 10 Euro zeigt PayPal, dass es seinen Kunden trotz der Panne entgegenkommen möchte. Nutzer, die von den Störungen betroffen waren, können sich über das unverhoffte Guthaben freuen. Es lohnt sich daher, das eigene Konto zu prüfen, um festzustellen, ob auch der eigene Account Teil der Entschädigungsaktion ist.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.