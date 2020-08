Paypal: Achtung vor diesem Fehler – sonst wird es teuer

Paypal, Kauf auf Rechnung, Vorkasse oder Bestellung auf Nachname?

In Online-Shops gibt es immer mehr Bezahlmöglichkeiten. Da verliert man leicht den Überblick. Mitunter fehlt dann noch die Motivation, sich mit den Vor- und Nachteilen der einzelnen Dienste auseinander zu setzen – und schon hat man einen riesigen Fehlbetrag auf dem Konto.

Vermisste Kinder in Deutschland Vermisste Kinder in Deutschland

Denn auch vermeintlich sichere Bezahlungen mit Paypal oder Klarna können zur Abzock-Falle werden. Davor warnte jüngst erneut die Verbraucheragentur Hamburg.

Paypal: Vorsicht bei dieser Bezahlmöglichkeit

Wer mit Paypal bezahlt und dessen Ware nicht kommt, der bekommt sein Geld zurück, oder? Ganz so einfach ist das eben nicht. Die Verbraucherzentrale Hamburg warnte nun nämlich vor Bezahlung mit Paypal und Klarna in Online-Shops. Allgemein rate man, bei der Nutzung vorsichtig zu sein. Eine Zahlmethode hat den Verbraucher-Experten dabei besonders trügerisch ins Auge gestochen.

Die Verbraucherzentrale warnt bei Nutzung bestimmter Paypal-Zahlfunktionen. (Symbolbild) Foto: imago images / photothek

Dabei handelt es sich um die Variante „Kauf auf Rechnung“ von Paypal. Urteilt die Verbraucherzentrale zum regulären Kauf auf Rechnung, dass dies „am sichersten“ sei und man erst zahle, wenn man die Ware erhalten habe, sieht das bei der Paypal-Variante ganz anders aus. Dort gibt es einen großen Haken.

------------------------------------

Das ist Paypal:

geht auf Zusammenschluss der beiden Firmen Confinity und X.com im Jahr 2000 zurück

X.com Gründer ist übrigens Tesla-Chef Elon Musk

2002 für 1,5 Milliarden Dollar von Ebay übernommen

war von 2002 bis zur Abspaltung 2015 Tochtergesellschaft von Ebay

nach eigenen Angaben mehr als 277 Millionen Nutzer

Zahlungen sind in über 100 Währungen möglich

------------------------------------

„Genaues Gegenteil“

Der Kauf auf Rechnung von Paypal suggeriere „die Sicherheit eines Rechnungskaufs, obwohl diese gar nicht gegeben ist.“ Und die Experten gehen sogar noch weiter. So handele es sich „eigentlich um das genaue Gegenteil, nämlich eine Art Vorkasse“. Doch wie kommt die Verbraucherzentrale zu diesem Urteil?

Kauf auf Rechnung klingt nach einer sicheren Sache. Aber Vorsicht: Bei Bezahldiensten im Internet steckt eigentlich genau das Gegenteil dahinter, nämlich eine Art Vorkasse. Wir verraten Ihnen, worauf Sie beim Shoppen im Internet noch achten sollten ➡️ https://t.co/3EyvpgRy33 pic.twitter.com/NFXJhDDpJP — Verbraucherzentrale Hamburg (@vzhamburg) June 30, 2020

Der Grund liegt tief in den Geschäftsbedingungen und Konditionen von Paypal begraben. Sich dort durchzuwühlen ist mehr als mühselig – kann das eigene Konto aber durchaus schützen.

Lieber ohne Paypal kaufen

Die Verbraucherzentrale warnt: „Liefert der Händler die Ware nicht, fordern die Bezahldienste oft unter Androhung eines Mahnverfahrens trotzdem das Geld von Ihnen ein und weisen gleichzeitig jegliche Haftung für die Lieferung der Ware von sich.“

------------------------------------

Mehr zum Thema Paypal

Paypal: Riesige Betrugsmasche – SO kannst du dich schützen

Paypal: Achtung, wenn du ein Konto hast – wenn du DAS bemerkst, solltest du alarmiert sein

Top-News des Tages:

Urlaub in Kroatien: Touristen beobachten Deutschen am Strand – und rufen sofort die Polizei

Pietro Lombard packt aus: Der Sänger verrät offen – „Ich bin ...“

+++ Queen Elizabeth II.: Erschütternde Nachricht für die Königin – enger Vertrauter festgenommen +++

------------------------------------

Am Ende bist du den geforderten Betrag also los und stehst trotzdem mit leeren Händen da. Wenn du die Wahl hast, solltest du also immer „normal“ auf Rechnung bestellen und Paypal lieber aus dem Spiel lassen – sonst kann es teuer werden. (dav)