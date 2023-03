Paypal: Privatverkäufer sollten sich vorsehen – Betrüger haben es auf dein Konto abgesehen

Paypal-Kunden aufgepasst: Es macht mal wieder eine fiese Betrugsmasche die Runde. Dabei ist dein Konto und somit auch dein Geld in Gefahr!

Vor allem, wenn du häufig Dinge auf Kleinanzeigenplattformen wie Ebay oder Vinted verkaufst, solltest du jetzt besser weiterlesen. Betrüger behaupten auf den Portalen den Kaufbetrag an Paypal überwiesen zu haben. Du kriegst einen personalisierten Link geschickt. Über den sollst du das Geld angeblich anfordern können. Klick unter keinen Umständen auf diesen Link!

Paypal: Betrüger locken dich auf Fake-Seite

Wie „Mimikama“ schreibt, wirst du so auf eine gefälschte Paypal-Seite gelockt. Kriminelle stehlen dir dann deine Zugangsdaten und Geld von deinem Paypal-Konto! Dabei behaupten die Betrüger, dass sie Probleme mit der Zahlung haben. Sie schlagen vor, die Zahlung über einen angeblich neuen Paypal-Zahlungsdienst abzuwickeln. Der Käufer hätte den Betrag bereits bei Paypal eingezahlt.

Dann müsstest du das Geld nur noch online anfordern. Dafür erhältst du von dem Kriminellen einen personalisierten Link. In einem bekannten Fall lautet die Internetadresse zur Anforderung der Zahlung www.meyer-beate.de. Dieser Link wurde angeblich von Paypal speziell für diese Transaktion erstellt. Doch das ist natürlich nicht so: Klicke deswegen auf gar keinen Fall auf den Link, das ist ein Fake!

Paypal: Betrüger fordern dich zum Tippen eines SMS-Codes auf

Die Internet-Adresse der gefälschten Paypal-Webseite besteht aus dem Vor- und Nachnamen der betrügerischen Käufer. Die Betrüger versuchen damit an deine Paypal-Log-in-Daten zu kommen. So können sie ungeniert Geld von deinem Konto stehlen!

Mehr Themen und News:

Nachdem du dich auf die gefälschte Paypal-Seite eingeloggt hast, landest du auf einer Fake-Seite für die Zahlunsgsanforderung. Als Nächstes wirst du dazu aufgefordert, drei Codes, die du per SMS erhältst, einzutippen, um so an dein Geld zu kommen, wie „Mimikama“ schreibt. Also Augen auf, wenn du auf Ebay und Co. verkaufst!