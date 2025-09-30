Vorstoß von Payback: Auch hier kannst du ab Oktober Punkte sammeln

Ab dem 1. Oktober 2025 haben Nutzer des Treueprogramms Payback allen Grund zur Freude. Denn es kommt ein neuer Partner hinzu, bei dem sie fleißig Punkte sammeln können. Oder besser gesagt: Ein früheres Partner-Unternehmen kehrt zurück!



Kunden des Warenhaus-Konzerns Galeria, der sich nach einer schweren Krise neu aufgestellt hat, profitieren künftig wieder von den Vorteilen des Payback-Programms. Sowohl in den zahlreichen Filialen als auch im Online-Shop wird das Sammeln von Punkten wieder möglich sein. Diese Rückkehr zu Payback soll die Kundenbindung stärken und den Einkauf attraktiver gestalten. „Wir möchten unseren Kunden mehr Vorteile und Belohnungsmomente bieten“, so Christian Sailer, Finanzchef von Galeria.

Bekanntes Unternehmen kehrt zu Payback zurück

Die Kooperation zwischen Galeria und Payback hat eine lange Geschichte. Bereits im Jahr 2000 gehörte Kaufhof, ein Vorgänger von Galeria, zu den Gründungsmitgliedern des Programms. Nach einer längeren Pause wird das traditionsreiche Unternehmen nun Teil des bekannten Bonuspunkte-Netzwerks, das aktuell über 700 Partner umfasst. Zu diesen zählen Größen wie dm, Amazon, Otto, Fressnapf sowie seit 2024 auch Edeka und Netto Marken-Discount. Rewe hatte sich hingegen von Payback getrennt und mit „Rewe Bonus“ ein eigenes System gestartet.

Mit mehr als 35 Millionen Nutzern ist Payback eines der beliebtesten Bonusprogramme in Deutschland. Über 31 Millionen dieser Kunden sind aktiv, und rund 10 Millionen nutzen die App des Programms. Täglich kommen auf diese Weise circa 4 Millionen Transaktionen zustande. Partner-Unternehmen erzielen dadurch hohe Umsatzzahlen: Gemeinsam geben die Payback-Kunden im Jahr etwa 30 Milliarden Euro aus.

Das Sammeln der Punkte erfolgt bei Payback in über 22.000 Filialen, wobei die Punkte im Anschluss flexibel eingesetzt werden können – zum Beispiel für Prämien, Gutscheine oder Coupons. Durchschnittlich werden pro Jahr rund 1,5 Milliarden solcher Coupons an die Kunden verschickt.

Die Wiedereinführung von Payback ist für Galeria nicht bloß eine Rückkehr zu einem bewährten Partner, sondern auch ein strategischer Schritt, um im hart umkämpften Einzelhandel Vorteile zu schaffen. Die Kombination aus Punkten sammeln und einlösen verspricht, das Einkaufserlebnis für die Kunden noch spannender zu machen. Gleichzeitig hofft Galeria, durch die Kooperation einen neuen Impuls für das Geschäft sowohl in den Filialen als auch online zu setzen.