Payback: Kunde macht bei Joker-Aktion mit – als er an der Kasse Coupon einlösen will, hat er ein Problem

Über diese Punkte-Aktion von Payback hatte sich ein Kunde sehr gefreut. Payback verteilt aktuell an alle Kunden Joker. So auch an Marco, der die zusätzlichen Punkte gerne einlösen will. Doch an der Kasse angekommen hat er ein Problem.

Mit den Payback-Jokern können Kunden extra Punkte sammeln. Bei jedem Einkauf erhalten Kunden, die ihre Payback-Karte scannen lassen, ein kleines Booklet. Innen drin: mehrere Coupons.

Payback: Joker-Aktion sorgt für Fragen

Mit denen kann man zum Beispiel bei Rewe, dm oder Penny fünffach punkten. Heißt: Die Punkte, die es für den Einkauf gibt, werden mit fünf multipliziert. Das lohnt sich vor allem bei Großeinkäufen.

Payback verteilt zum 20-Jährigen Coupons an alle Kunden. Jeder Coupon hat einen eigenen Strichcode. Foto: Lorraine Dindas

Genau so einen machte Payback-Kunde Marco. Er löste die fünffachen Punkte bei Penny ein. Mit demselben Coupon ging er dann auch zu Rewe und guckte in die Röhre. Der Supermarkt sagte, dass der Coupon bereits eingelöst wurde.

Das ist Payback:

Payback ist ein Bonussystem

In Deutschland gibt es Payback seit März 2000

Der Sitzt des Unternehmens befindet sich in München

Eigentümer von payback ist seit 2010 American Express

Völlig verunsichert fragt er bei Payback nach. Er schreibt auf Facebook: „Wie ist denn das mit den Punkte-Jokern? Wenn ich mehrmals zum Beispiel fünffach Punkte bei Penny habe, kann ich die dann auch jedes Mal einlösen beim Einkauf oder zählt das nur einmal pro Account?“

Payback klärt auf: „Natürlich ist nur ein Coupon pro Einkauf einlösbar. Wie oft du mit den Coupons von der Aktion profitieren kannst, ist allerdings unbeschränkt. Jeder Einkauf kann mit den entsprechenden Coupons aufgewertet werden.“

Coupon nur einmal einlösbar

Heißt: Marco kann den Coupon nur einmal einlösen. Will er beim nächsten Einkauf wieder von der Aktion profitieren, muss er einen neuen Payback-Coupon vorlegen. (ldi)