Payback: Frau schaut auf ihr Kundenkonto – dann trifft sie fast der Schlag

Der Blick auf ihr Payback-Konto endete für eine Frau am Mittwoch mit einem Schock!

Denn die Menge ihrer Payback-Punkte hatte sich drastisch reduziert – ohne, dass die Kundin diese eingelöst hätte.

Auf der Facebook-Seite von Payback berichtete die Frau von ihrem unschönen Erlebnis. „Heute wurden mir 3.700 Payback-Punkte geklaut bzw bei Penny eingelöst“, schreibt die Kundin.

„Was kann ich tun, um die Punkte wieder zu bekommen?“, fragt sie voller Sorge. Glücklicherweise bekommt sie schnell Antwort von Payback. „Wir möchten dich bitten, dass du dich dringend an unsere Kollegen im Kundenservice meldest“, raten die Kundenmitarbeiter der Frau.

Zur Sicherheit geben die Verantwortlichen der Kundin noch einige weitere Tipps: „Bitte ändere nicht nur das Passwort für das Payback-Konto, sondern auch das des E-Mail-Kontos und anderer Online-Dienste.“

Kundenkonto wurde schon mehrfach ausspioniert

Unsere Redaktion hat bei Payback nachgefragt. Gibt es eventuell eine Sicherheitslücke bei dem Unternehmen? Payback gibt zwar zu, dass das Thema nicht neu sei – doch Sprecherin Nina Purtscher stellt klar: „Nein, Payback hat kein Sicherheitsproblem.“

Das ist Payback:

Payback ist ein Bonussystem

In Deutschland gibt es Payback seit März 2000

Der Sitzt des Unternehmens befindet sich in München

Eigentümer von payback ist seit 2010 American Express

Gestohlene Punkte seien zurückzuführen auf „Internetkriminalität und Identitätsdiebstahl, der schon einige Schritte vor dem Log-in bei PAYBACK passiert ist“. Am häufigsten nutzen die Kriminellen Phishing-Mails oder sie knacken E-Mail-Konten mit unsicheren Passwörtern und können dort eine Menge persönlicher Daten abgreifen.

Im Falle der Kundin, die den Facebook-Post verfasste, hat das Service Center die betroffenen Nutzerdaten vom Online-Portal „haveibeenpawnd.com“ überpüfen lassen – das Ergebnis: Die verwendete E-Mail/Passwort-Kombination wurde bereits acht (!) Mal ausspioniert.

„Wir haben zusammen mit unseren Partnern eine Vielzahl an zusätzlichen technischen und kommunikativen Maßnahmen ergriffen und werden weitere Sicherheitsmaßnahmen umsetzen“, so Payback-Sprecherin Purtscher. (at)