Payback-Bilanz ist eigentlich ein Grund zum Jubeln – doch jetzt droht Edeka Ärger

Als Anfang des Jahres mehrere Unternehmen wie Edeka verkündeten, dass sie am Payback-Programm teilnehmen, jubelten viele Kunden auf. Für sie hieß es ab da: Punkte, Punkte, Punkte. Nun, ein halbes Jahr nach Start des Programms, droht dem Supermarkt-Riesen allerdings Ärger.

Es ist eine dunkle Wolke, die über Edeka aufzuziehen scheint. Bislang schien alles rund um die Payback-Neuerung gut zu laufen, doch nun hat der Supermarkt Ärger am Hals: Das Kartellamt ermittelt wegen des sogenannten Anzapfverbots.

Edeka droht Ärger wegen Payback

Die Bilanz zur ersten Jahreshälfte, in der der Supermarkt-Riese Edeka mit dem Payback-Programm angefangen hat, kann sich sehen lassen. Die anvisierten 180 bis 200 Mio. Euro an Vergütungen von Lieferanten konnten innerhalb der Jahresfrist erreicht werden. Allein durch die Teilnahme am Programm sollen die Lieferanten dem Konzern zusätzliche Einnahmen von bis zu 200 Millionen Euro einbringen, indem sie Edeka bessere Konditionen gewähren. Außerdem bringen die Payback-Kunden dem Unternehmen durchschnittlich 45 Prozent mehr Umsatz an der Kasse.

Doch Payback bringt Edeka nicht nur positive Nachrichten, wie die „Lebensmittel Zeitung“ berichtet. Denn das Bundeskartellamt ermittelt wegen des sogenannten Anzapfverbots gegen das Unternehmen. Dabei handelt es sich um die verbotene Praxis, wenn Unternehmen ihre marktbeherrschende Position ausnutzen, um Lieferanten dazu zu drängen, ihnen ohne gerechtfertigte Grundlage Preisnachlässe zu gewähren.

Millionen Menschen sammeln Punkte

Über 34 Millionen Menschen in Deutschland sammeln mit Payback Punkte, wie der Konzern angibt. Kunden können bei rund 700 Unternehmen die Punkte sammeln und einlösen. Anfang des Jahres wurden mehrere Unternehmen, wie auch Edeka, Partner des beliebten Bonusprogramms. Zuletzt meldete zudem die Sparkasse, eine große Neuigkeit bezüglich Payback (>>DER WESTEN berichtete).