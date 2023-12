Passau: Lkw rast in Fußgänger-Gruppe ++ Tote und Verletzte

Schrecklicher Zwischenfall am Freitagvormittag (29. Dezember) in Passau. Der „Passauer Neuen Presse“ zufolge kam es zu einem tödlichen Lkw-Unfall auf der Bahnhofstraße im Bereich der Schanzlbrücke mitten in der Innenstadt. Ein Mensch sei gestorben, fünf weitere erlitten schwere Verletzungen, darunter auch den Fahrer des Lkw.

Die Polizei Passau bestätigte am späten Vormittag, dass ein Lkw in der Passauer Innenstadt in eine Fußgängergruppe gefahren sei. Bei dem Todesopfer handelt es sich um eine Frau. Die Hintergründe des tödlichen Zwischenfalls sind bislang unbekannt.

Wir berichten weiter.