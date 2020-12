Parken: Ein Autofahrer fand an seinem Fahrzeug ein Knöllchen – doch die Nachricht darauf überraschte ihn. (Symbolbild)

Parken: Autofahrer kommt zu seinem Auto zurück – als er den Zettel an der Windschutzscheibe sieht, kann er es nicht glauben

Beim Parken mal nicht auf die Verkehrsschilder geachtet? Oder die Parkdauer überschritten?

Solche Unaufmerksamkeiten enden meist mit einem Strafzettel an der Windschutzscheibe. Doch ein Fahrer in Germersheim (Rheinland-Pfalz), der selbst einen Fehler beim Parken gemacht hatte, erhielt dabei eine völlig unerwartete Nachricht auf dem Knöllchen.

Parken: Autofahrer findet ungewöhnliches Knöllchen vor

„Ho Ho Ho ... das war knapp!“, steht auf dem Zettel. „Auch zur Weihnachtszeit gilt die Straßenverkehrsordnung (StVO). Sie haben bestimmt nur nicht daran gedacht und Ihr Kfz nicht entsprechend der StVO abgestellt. Heute sehen wir von einer Anzeige/Verwarngeld ab. Ihr Ordnungsamt wünscht eine frohe Weihnacht und einen guten Rutsch.“

Die sind aber nett in Germersheim

(Nicht von mir) pic.twitter.com/FI5oqUupCi — Fuchsi 🦊 (@derFuchsi) December 3, 2020

Man weiß nicht, welches Gefühl beim Falschparker in diesem Moment wohl überwogen hat: Die Erleichterung, nochmal davongekommen zu sein? Oder eine Art verwirrte Belustigung über das unerwartete Knöllchen?

Kein Freifahrtschein für alle Falschparker

Die Idee dieser Aktion hatte offenbar der Germersheimer Bürgermeister Marcus Schalle (CDU). „Die Aktion läuft bis Weihnachten und hat einen einfachen Grund“, erklärt er im Gespräch mit „Bild“. „Wir wollten den Gewerbetreibenden, die wegen Corona riesige Schwierigkeiten haben, unter die Arme greifen. Und es den Leuten gleichzeitig angenehmer machen, shoppen zu gehen, statt die Weihnachtsgeschenke online zu bestellen.“

Gleichzeitig bedeutet das Scherz-Knöllchen aber nicht, dass alle Falschparker in der Stadt nun einen Freifahrtschein haben: „Wer mit seinem Auto aber zum Beispiel einen Behindertenparkplatz blockiert oder ähnliches, muss dran glauben.“ Nur eine Überziehung der Parkdauer wird mit dem Weihnachts-Strafzettel „geahndet“.

Aktion erntet heftige Kritik

Doch obwohl Bürgermeister Schalle die Idee für sich und seine Stadt beansprucht, ist sie keinesfalls neu. Auf Twitter posten User ähnliche Knöllchen aus Passau (Bayern) oder Thale (Sachsen-Anhalt).

Und ganz so unterhaltsam wie der Germersheimer Bürgermeister finden die Leute die Idee offenbar auch nicht:

Liebes Bundesverkehrsministerium, ist in der StVO geregelt, dass Ordnungsbehörden sie zu bestimmten Zeiten, in diesem Fall der Adventszeit, aussetzen dürfen? Ist die StVO eine Empfehlung?

Gerade in der Vorweihnachtszeit sollte man asoziales Verhalten besonders fördern. Welches Signal will man damit senden?

Absolut sinnvoll, noch nicht mal den Verstoß zu nennen. So kann man sichergehen, dass der Fahrer das nächste Mal den gleichen Fehler wieder macht.

Verwarngeld erheben und an eine wohltätige Organisation spenden. Was hier abgezogen wird, ist einfach scheiße.

So ein Unsinn, da sollte sofort kassiert werden.

Der betroffene Fahrer in Germersheim wird dagegen wohl kaum Kritik an der Aktion äußern. (at)