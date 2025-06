Vorsicht vor Betrug bei Parkautomaten! Autofahrer zahlen horrende Summen

Eine neue Betrugsmasche sorgt in deutschen Städten für Aufsehen. Kriminelle manipulieren Parkautomaten, indem sie die originalen QR-Codes mit gefälschten Codes überkleben.

Das LKA Niedersachsen und mehrere Polizeibehörden warnen Autofahrer vor der Gefahr. Bei einem unachtsamen Scan können Opfer auf täuschend echt wirkende Betrugsseiten weitergeleitet werden.

Vorsicht vor falschen QR-Codes an Parkautomaten

Betroffen sind Städte wie Goslar, Celle, Hannover und Bad Harzburg. Dort berichten Behörden von Vorfällen mit manipulierten Parkautomaten. Die Betrüger überkleben QR-Codes von Diensten wie Pay by Phone und easypark mit falschen Stickern. In einem dokumentierten Fall wurde dadurch eine vierstellige Summe von einem Konto abgebucht.

Die Polizei rät Autofahrern, QR-Codes an Parkautomaten genau zu prüfen. Es wird empfohlen, zu testen, ob die Codes abziehbar sind. „Überprüfen Sie, ob der Aufkleber abziehbar ist und sich der originale QR-Code darunter befindet“, lautet der Hinweis der Polizei. Wenn Zweifel bestehen, sollte man die bargeldlose Zahlung vermeiden.

So schützen Autofahrer sich an Parkautomaten

Das LKA empfiehlt die Nutzung offizieller Apps der Parkdienstanbieter. Das Scannen von QR-Codes direkt an Parkautomaten sollte vermieden werden, wenn man unsicher ist. Wer in die Falle tappt, sollte umgehend seine Bank informieren und eine Anzeige erstatten. In betroffenen Städten werden Parkscheinautomaten regelmäßig geprüft, um weiteren Schaden zu verhindern.

Die Betrugsserie zeigt, wie vorsichtig Autofahrer inzwischen bei Parkautomaten sein müssen. Mit mehr Achtsamkeit und den richtigen Apps lassen sich Betrugsversuche aber vermeiden. Die Polizei arbeitet daran, solche Betrugsfälle weiter einzudämmen und die Sicherheit an Parkautomaten zu erhöhen.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.