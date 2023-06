Paris: Heftige Explosion im Zentrum! Mehrere Gebäude in Flammen ++ Viele Verletzte

In Paris hat es am Mittwoch (21. Juni) eine heftige Explosion gegeben. Gleich mehrere Gebäude sind durch das Unglück, das sich im Zentrum der Metropole ereignete, in Brand geraten.

Bei der Explosion, wohl durch ausströmendes Gas verursacht, wurden viele Menschen teils schwer verletzt. Das Gebäude, in dem sich das Unglück ereignete, stürzte in sich zusammen.

Paris: Gas-Explosion im Zentrum

Gegen 17 Uhr gab es im fünften Arrondissement der französischen Hauptstadt einen gigantischen Knall. Das Ausmaß der Gasexplosion war sofort zu sehen. Das Gebäude selbst stürzte nahezu komplett ein, mehrere umliegende Häuser, auch auf der gegenüberliegenden Straßenseite, standen in Flammen.

Der Brandort liegt unweit des berühmten Parks „Jardin du Luxembourg“. Durch das schlimme Unglück wurden mindestens 16 Menschen verletzt, sieben Personen davon seien in „absoluter Notlage“. Derzeit suchen Einsatzkräfte nach möglichen Verschütteten.

Gegenüber dieser Redaktion berichtet ein Zeuge: „Ich war rund 100 Meter entfernt. Es war eine gewaltige Explosion. Viele Menschen fingen an zu rennen.“ Taher Hijazi war nah des Place Alfonse Laveran im Bezirk Val de Grace, wo sich die Tragödie ereignete.

Ursache für die Explosion in Paris war ein Gasleck. Das ausströmende Gas hatte sich entzündet und das Unglück verursacht, so Stadtteilbürgermeisterin Florence Berthout. Die Feuerwehr ruft dazu auf, sich vom Ort des Geschehens fernzuhalten. Auch, um den Einsatz von Feuerwehr und Rettungskräften nicht zu behindern.