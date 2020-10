Papst: Eine Mutter gibt Baby im Vatikan die Brust – Pontifex macht dann DAS

Auch der Vatikan bleibt von der Corona-Pandemie nicht verschont. Wie auch im Rest von Italien gelten beim Papst strenge Regeln. Dennoch gibt der Pontifex auch weiterhin einige Audienzen.

Als der Papst während einer solchen Audienz eine Mutter sah, die ihr Kind stillte, handelte er sofort.

Papst erblickt stillende Frau im Vatikan

Wie der „Blick“ berichtet, gilt aktuell innen und außen im Vatikan eine Maskenpflicht, falls der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann. Papst Franziskus ist 83 Jahre alt und im wurde die Lunge teilweise entfernt – somit gehört der Papst zu einer Corona-Risikogruppe.

Infos zu Papst Franziskus

Er wurde am 17. Dezember 1936 in Argentinien geboren

Sein vollständiger Name lautet Jorge Mario Bergoglio

Er hat vier Geschwister

Am 13. März 2013 wurde er der 266. Bischof von Rom

Dennoch hält er auch weiter Audienzen ab und entdeckte am Mittwoch bei einer solchen Audienz eine Mutter, die ihr Kind stillte. Dieser Anblick sorgte dafür, dass Papst Franziskus spontan eine kleine Predigt hielt.

Vatikan: Frau stillt Kind während Audienz

Während er seine Worte an die Gläubigen richtete, entdeckte er die Mutter mit dem Baby und sagte spontan: „Etwas erregte meine Aufmerksamkeit, als die Lektoren die Bibelstellen lasen. Dort drüben weinte das Baby.“

Die Szenerie, wie die Mutter ihr Kind tröstete, habe ihn berührt. Es sei schön, so etwas wie die Zärtlichkeit der Mutter in einer Kirche zu erleben. „Wir danken ihr für ihr Zeugnis. Die Zärtlichkeit einer Mutter ist ein Symbol für die Zärtlichkeit Gottes mit uns. Bringen Sie nie ein Baby in der Kirche zum Schweigen, denn das ist die Stimme, die Gottes Zärtlichkeit zu uns zieht“, so Papst Franziskus weiter.

Vatikan: Papst freut sich über Zärtlichkeit einer Mutter

Auch die anderen anwesenden Gläubigen freuten sich über die Worte des Pontifex. Während der Audienz und auch danach trug der Papst keine Mund-Nasen-Bedeckung – auch als er einige Bischöfe per Handschlag begrüßte, so „Blick“.

Papst: In seiner Audienz richtete der Papst spontan ein paar Worte an die Mutter. (Symbolbild) Foto: imago images / Independent Photo Agency Int.

Laut Medienberichten soll es sich bei der Frau, die ihr Kind während der Audienz stillte, um eine Schweizerin handeln. Ihre Tochter soll neun Monate alt sein. (gb)