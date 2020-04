Papst Franziskus bricht beim Ostersegen mit Tradition – DAS gab es seit der Antike nicht mehr

Papst Franziskus spricht seinen Ostersegen "Urbi et Orbi" im Petersdom.

Papst Franziskus erteilte bei der Ostermesse am Sonntag seinen Segen „Urbi et Orbi“ im fast menschenleeren Petersdom. Das gab es seit der Antike nicht mehr! Sonst pilgern zehntausende Gläubige in die Vatikanstadt, um bei der Messe dabei zu sein.

Wegen der Corona-Pandemie mussten sich die Menschen mit einem Livestream aus dem Petersdom begnügen. Der Segen des Papst wurde gegen 12 Uhr von 170 Fernsehsendern und Online weltweit übertragen.

Papst Franziskus bricht mit Tradition

Für gläubige Christen ist Ostern das wichtigste religiöse Fest. Der Segen „Urbi et Orbie“ (der Stadt und dem Erdkreis) wird nur zu Weihnachten, Ostern und nach einer Papstwahl gesprochen.

In diesem Jahr fielen die Osterfeierlichkeiten im Vatikan jedoch kleiner aus. Die Gottesdienste fanden wegen der Corona-Pandemie ohne die anwesenden Gläubigen und mit entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen statt. Auch auf den prächtigen Blumenschmuck wurde verzichtet.

+++ Papst ruft zu Mut in Corona-Krise auf +++

Gewöhnlich spendet Papst Franziskus den Segen auf der Benediktionsloggia an der Fassade des Petersdom, das war in diesem Jahr nicht der Fall. Wegen der Reise- und Ausgangsbeschränkungen mussten die zehntausenden Pilger dem Petersplatz fern bleiben.

Corona-Krise zentrales Thema der Predigt

Bei der Messe am Ostersonntag erinnerte das Kirchenoberhaupt zunächst, traditionell, an das Geschehen des letzten Abendmahls.

Die Corona-Krise machte der Papst zum zentralen Thema seiner Predigt. Er rief zu Hoffnung und Zusammenhalt auf. Die Gedanken seien bei denjenigen, die von Corona betroffen sind, bei den Erkrankten, Verstorbenen und deren trauernden Angehörigen.

Papst Franziskus küsst zu Beginn der Ostermesse den Altar des Petersdomes. Foto: Andreas Solaro/AFP/AP/dpa

„Für Viele ist es ein einsames Osterfest.“, sprach er. „Diese Krankheit hat uns nicht nur der Nähe beraubt, sondern auch daran, Trost aus den Sakramenten zu schöpfen“. Franziskus bat um Kraft und Hoffnung.

Er richtetet seinen Segen an alle, die sich dafür einsetzten würden, die Schwierigkeiten der Bevölkern zu lindern. „Das Leben von Millionen hat sich geändert.“, sagte das Kirchenoberhaupt. Und richtete sich besonders an die Politiker. Sie sollten sich aktiv für die Menschen einsetzen und alle Mittel zu Verfügung zu stellen.

Papst fordert Solidarität in der EU

Papst Franziskus sprach von einer epochalen Herausforderung für Europa. Er vordere den Geist der Solidarität, den es nach dem zweiten Weltkrieg ermöglicht hätte den Kontinent wiederherzustellen. „Um so dringender ist es heute, das Rivalitäten nicht wieder aufleben“, erklärte er.

Bereits am Vorabend hatte Franziskus in der Messe zur Osternacht die Menschen gefordert, auch in „dunkelster Stunde“ Hoffnung zu haben. Und warnte die Gläubigen vor negativen Gedanken. (mia/dpa)