Nach Papst Franziskus‘ Tod – diese Bilder gehen um die Welt

Es war ein trauriger Tag für die katholische Kirche. Am Ostermontag ist Papst Franziskus im Alter von 88 Jahren verstorben. Ein Schlaganfall raffte den Pontifex nach langer Krankheit dahin. Am Ostersonntag hatte er noch den Segen „Urbi et orbi“ vom Balkon des Petersdoms gesprochen, nun ruht er in Frieden.

Der Vatikan hat nun Bilder des verstorbenen Papstes geteilt, die in kurzer Zeit um die Welt gingen.

Papst Franziskus aufgebahrt – Vatikan teilt Fotos

Das verstorbene Oberhaupt der katholischen Kirche liegt aufgebahrt in einem offenen Sarg in seiner Residenz Santa Marta. Aufnahmen zeigen den Pontifex, friedlich ruhend, in voller Montur, einen Rosenkranz in den gekreuzten Händen, die Augen geschlossen.

Foto: Vatican Media/Vatican Media/AP/d

Links und rechts neben dem Sarg stehen Mitglieder der Schweizergarde, bewachen den Leichnam, bis dieser seiner letzten Ruhestätte zugeführt wird. Diese wird übrigens in der Lieblingskirche des Papstes sein. Wieder eine Tradition, mit der der verstorbene Pontifex gebrochen hat.

Papst Franziskus: Beerdigung für Samstag geplant

Ein rotes Messegewand, die weiße Mitra auf dem Kopf, aufgebahrt vor dem Altar und unter dem spitzen Dach der Santa Marta, seiner privaten Kapelle. Noch am Montag (21. April) hatte man den verstorbenen Papst so einigen wenigen Menschen gezeigt, die sich von dem kirchlichen Oberhaupt verabschieden wollen. Nun hat der Vatikan die Aufnahmen des gestrigen Tages mit der Welt geteilt.

Zudem treffen sich am heutigen Dienstag die Kardinäle in der vatikanischen Synodenaula, um über die anstehende Beisetzung des Papstes zu sprechen, die am Samstag (26. April) stattfinden soll.