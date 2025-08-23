Kuriose Panne bei Lotto-Ziehung – das gibt es nicht alle Tage

Jeden Mittwoch um 18.28 Uhr und Samstag um 19.25 Uhr heißt es für Millionen Lotto-Spieler in ganz Deutschland: Atem anhalten. Denn die Zahlen, die bei der Live-Ziehung gezogen werden, können für viele Menschen ihr gesamtes Leben auf einen Schlag verändern.

Am Samstag (23. August) kam es bei der Lotto-Ziehung nun jedoch zu einer kuriosen Panne. Gleich mehrfach mussten Zuschauer schockiert innehalten.

Ungewöhnliche Panne bei Lotto-Ziehung

Der Moment schockierte wohl sowohl Zuschauer als auch Mitarbeiter: Die Kugel verkantete sich bei der Ziehung der Superzahl – und das gleich zweimal! Letztendlich musste sogar eine Ersatzmaschine zur Hilfe gezogen werden!

Alles Begann, als die erste Ziehung der Superzahl schief ging und die Kugel stecken blieb. Ziehaufsicht und -leitung kamen auf die Bühne und erklärten, was in solchen Fällen zu tun ist und die Ziehung sollte nachgeholt werden. Doch dann das Unfassbare: Die Kugeln blieben erneut in der Maschine stecken und die Ziehung musste abermals pausiert werden. Zum Schluss zogen die Mitarbeiter eine Ersatzmaschine heran, an der die Ziehung ein drittes Mal vollzogen werden sollte. Das Sprichwort „Aller guten Dinge sind drei“ bewährte sich – schließlich klappte die Ziehung dieses Mal ohne weitere Probleme und die Maschine gab im ersten Versuch direkt die Superzahl „9“ heraus!

Schließlich wurden folgende Zahlen gezogen (ohne Gewähr):

6 aus 49 : 3 9 13 21 23 27

: 3 9 13 21 23 27 Superzahl : 9

: 9 Super 6 : 4 3 0 6 9 9

: 4 3 0 6 9 9 Spiel 77: 4 8 4 3 5 1 0

Es war nicht die erste Panne in diesem Jahr

Einige Lotto-Spieler wird der kuriose Vorfall an eine Situation im Januar 2025 erinnern, als die Ziehung bei „6 aus 49“ ebenfalls wegen einer Panne unterbrochen werden musste. Damals wurde die erste Gewinnzahl – die Nummer 32 – gerade gezogen, als die Moderatorin die Ziehung unterbrach. Der Grund: bei der Ziehung der ersten Kugel sei „der Mischvorgang nicht ordnungsgemäß durchgeführt“ worden. Die Gewinnzahl war somit ungültig. Auch damals musste eine Ersatzmaschine herangezogen werden, wie „come-on“ berichtet.

Vor jeder Ziehung prüfen Ziehungsleitung und Aufsichtsperson die Funktionsfähigkeit des Gerätes durch einen Probelauf mit Probekugelsatz (Kugelnummer 50), die Unversehrtheit der Versiegelung a, Kugeltresor (Kugelsätze), die Vollständigkeit sowie die richtige Beschriftung der 49 Kugeln. „Sollte trotz aller Vorkehrungen und Prüfungen während der Ziehungssendung unerwartet ein technischer Defekt an den Ziehungsgeräten auftreten, stehen für jedes Spiel Ersatzgeräte und Ersatzkugeln zur Verfügung“, heißt es auf der „Lotto„-Website.

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.