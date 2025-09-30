Ich war zum ersten Mal in Palma de Mallorca – und habe so ziemlich alles falsch gemacht

Mallorca ist und bleibt die Lieblingsinsel der Deutschen. So hat es auch mich zum ersten Mal in diesem Jahr in den Urlaubsort gezogen.

Doch vor meinem ersten Besuch in Palma de Mallorca hätte ich gerne einige Dinge früher gewusst. Denn ich hab so ziemlich alles falsch gemacht, was man falsch machen konnte.

Ich war zum ersten Mal in Palma de Mallorca

Mein erstes Mal Mallorca – und schon Wochen vorher habe ich mich darauf riesig gefreut. Umso größer war meine Enttäuschung, als an meinem ersten vollen Tag auf der Urlaubsinsel das Wetter nicht mitspielte. Aber gut, man kann ja aus allem das Beste machen. Also dachte ich mir: Erkunde ich halt erst mal Palma und gehe ans Meer, wenn das Wetter wieder besser wird. Doch dieser Plan hatte, wie sich rausstellen sollte, gleich mehrere Mängel.

Zunächst ging es mit dem Bus von S‘Arenal nach Palma. Und obwohl es recht voll war, klappte das ganz gut. Doch in Mallorcas Hauptstadt angekommen, merkte ich schnell, dass ich doch nicht so schlau war, wie ich dachte. Denn nicht nur ich hatte den Plan, das schlechte Wetter zum Stadtbummeln zu nutzen, sondern auch Tausende andere. Menschenmassen, wo ich nur hinblickte. Lange Schlangen in und an den Shops und Ständen, großes Gedränge vor den Sehenswürdigen und keine Chance auf einen Platz in einem Restaurant.

„War ein Fehler“

In einem Souvenir-Laden in Palma de Mallorca hatte ich dann schließlich Glück. Neben mir schlenderte kaum ein anderer Kunde zwischen den Regalen hindurch. Nach dem Bezahlen wusste ich auch, warum. Denn alleine für vier Briefmarken für Postkarten blätterte ich über zehn Euro hin. Die hätte ich bei der regulären Post auf jeden Fall billiger bekommen.

Man sollte meinen, langsam ist es genug mit den Anfänger-Fehlern, die einem Mallorca-Urlauber so passieren können. Aber nein. Ich habe eine der wichtigsten Weisheiten der Deutschen außer Acht gelassen: Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung. Im Fall von meinem ersten Besuch in Palma hatte ich Beides: Schlechtes Wetter und schlechte Kleidung. Zwar war ich obenrum mit einem T-Shirt und einer leichten Bluse zum drüber ziehen recht gut aufgestellt. Doch die lange Hose war definitiv ein Fehler. Trotz der ungünstigen Wetterbedingungen staute sich in der Innenstadt von Palma die Hitze. Und mit der hohen Luftfeuchtigkeit durch den Regen war die schwüle Hölle perfekt. Und ich habe mir – zu gut Deutsch – den Hintern abgeschwitzt.

Naja, schön war es trotzdem. Und für meinen nächsten Besuch in der Hauptstadt Mallorcas werde ich zumindest diese Fehler nicht noch einmal machen.