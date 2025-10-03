Wir waren in Palma de Mallorca unterwegs — plötzlich fiel uns alles aus dem Gesicht

Mallorcas Hauptstadt Palma ist eine DER Touri-Hotspots der gesamten Insel. Besonders an regnerischen oder kühlen Tagen zieht die Stadt Urlauber an wie das Licht die Motten.

Auch unsere Mallorca-Reporterinnen haben Palma am Dienstag (30. September) einen Besuch abgestattet. Bei einem Anblick dachten die beiden jedoch, sie sind im falschen Film.

Skurriler Anblick in Palma de Mallorca

Während sich in Deutschland bereits der Herbst breit macht, zeigt das Thermometer auf Mallorca noch Temperaturen um die 25 Grad. Kein Wunder also, dass viele Urlauber in den Flieger steigen, um auf der spanischen Insel den Sommer zu verlängern.

Auch wir sind froh, bei unserem Mallorca-Aufenthalt auf Übergangsjacken und Co. verzichten zu können. Herbst? Noch in weiter Ferne. Weihnachten? Gar nicht daran zu denken. Doch bei unserem Ausflug nach Palma wurden wir sehr schnell auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Denn als wir in Sommer-Klamotten und einem Eis in der Hand durch die süßen Gassen von Palma schlenderten, holte uns ein Anblick ganz schnell auf den Boden der Tatsachen zurück. Silberne Sterne wurden bereits über den Straßen angebracht.

In Mallorcas Hauptstadt Palma wird bereits im September die Weihnachtsdeko angebracht. Foto: DER WESTEN

Palma überrascht mit Weihnachts-Feeling

Eine Gasse weiter konnten wir live mitverfolgen, wie die Arbeiter die Weihnachtsdeko anbrachten — und das bereits Ende September. Das Szenario war einfach skurril: Bei 23 Grad, die sich durch die hohe Luftfeuchte höher anfühlten, Klamotten, die am Körper klebten, Sonnenbrille auf der Nase, Eis in der Hand, nach oben auf die Weihnachtsdeko zu schauen.

Zwar ist die Stadt Palma hinlänglich bekannt in Sachen Weihnachtsschmuck von der schnellen Sorte zu sein, auf den Anblick noch im September waren wir dann doch nicht vorbereitet.

Klar, knipst Mallorcas Hauptstadt nicht bereits im September oder Oktober die Weihnachtslichter an, sondern meist „erst“ im November, doch alleine der Anblick hat uns eins deutlich gemacht: Nämlich, dass sich das Jahr mit großen Schritten dem Ende nähert. Egal auf welche Weise man versucht, dem zu entgehen.