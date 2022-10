Ostsee: Auto stürzt an Kreuzfahrt-Terminal ins Meer – für die Insassen kommt jede Hilfe zu spät

Tragisches Drama an der Ostsee! Nach einem Autounfall an einem Kreuzfahrt-Terminal in Warnemünde konnten die Rettungskräfte nichts mehr für die beiden Insassen tun.

Ostsee-Drama in Warnemünde

In der Ostseeregion Warnemünde ist am Dienstag, 25. Oktober, ein Auto an einem Kreuzfahrtterminal ins Wasser gefahren. Innerhalb weniger Minuten ist das Fahrzeug gesunken. Zeugen alarmierten nach dem Vorfall an der in die Ostsee führenden Warnow die Rettungskräfte, teilte das Polizeipräsidium Rostock mit.

Die beiden Insassen des Wagens wurden von Tauchern der Rostocker Feuerwehr anschließend leblos aus dem Wasser geborgen. Weitere Angaben zu dem Unglück machte die Polizei zunächst nicht.

Die Wasserschutzpolizei und der Seenotkreuzer waren gemeinsam im Einsatz. Der Schiffsverkehr war in der Zeit nach dem Unfall stillgelegt. Das Auto sollte aus der Warnow geborgen und von der Kriminaltechnik untersucht werden. (mit AFP)