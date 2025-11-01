Plötzlich alles dicht! Ostsee-Urlauber an beliebtem Ort verärgert

Am Timmendorfer Strand wird gerade mächtig gebaut – sehr zum Ärger vieler Spaziergänger und Radfahrer. So ist vor dem Maritim-Hotel derzeit der Durchgang zur beliebten Ostsee-Promenade gesperrt.

Wo sonst Touristen flanieren, lärmt jetzt schweres Gerät. Statt auf der Promenade müssen die Besucher ihren Urlaub an der Ostsee aktuell mit einem mühsamen Umweg durch den Sand fortsetzen, berichtet unser Partner-Portal MOIN.DE.

Ostsee-Urlauber müssen sich umstellen

Grund für die Sperrung ist die Baustelle am Seebrückenvorplatz. Hier werden finale Arbeiten durchgeführt. Die Gemeinde erklärte dazu auf Anfrage von MOIN.DE: „Dort werden im Moment die Rest-Arbeiten der Maßnahme Seebrückenvorplatz erledigt. Die Baustelle ist Ende des Monats abgeschlossen. Eine Beschilderung dazu sollte erfolgt sein.“

Doch diese scheint nicht ausreichend zu sein. Immer wieder sprechen Passanten die Bauarbeiter an, um mehr über die Umstände des Umwegs zu erfahren.

Die Arbeiten bereiten ein futuristisches Highlight für Urlauber an der Ostsee vor: den sogenannten „Loop“, einen sechs Meter hohen, beleuchteten und verspiegelten Riesen-Ring. Dieses schwebende Entrée zur Seebrücke war lange Zeit umstritten, wird aber künftig wohl das Aushängeschild der neuen Konstruktion. Diese wird auf dem Vorplatz perfekt in die Promenade eingebunden.

Urlauber können sich auf Seebrücke freuen

Die neue Seebrücke selbst ist schon fertig. Nach mehr als einem Jahr Bauzeit steht das 427 Meter lange Bauwerk nun direkt am Timmendorfer Strand. Mit ihrem geschwungenen Design aus Stahl und Holz lädt sie Spaziergänger und Strandliebhaber zum Schlendern ein. Mit Sitzmöglichkeiten, einem Rundweg sowie Anlagen für Boote und Schiffe bringt sie modernen Komfort in den Urlaub an der Ostsee – und das mit einer soliden Lebensdauer von 100 Jahren.

Doch bis dahin, bis alle Arbeiten am Vorplatz abgeschlossen sind, heißt es für Urlauber an der Ostsee weiterhin: längere Wege! Bis die Baustellenphase abgeschlossen ist, müssen Radfahrer und Spaziergänger noch auf den Strand ausweichen, um die Sperrungen vor dem Maritim-Hotel zu umgehen. Es bleibt allerdings zu hoffen, dass die angekündigte Zukunftsvision für den Seebrückenvorplatz nach Fertigstellung den Ärger wieder vergessen lässt.

