Urlaub an der Ostsee: Teure Falle! Falsche Schilder können 1.000 € kosten – das ist tatsächlich erlaubt

Nach wie vor gehört die Ostsee zu den beliebtesten Urlaubszielen der Deutschen. Wunderschöne Sandstrände, traumhafte Promenaden und urige Strandkneipen – was will man schließlich auch mehr?

Doch eine Regelung könnte Ostsee-Urlaubern schnell einen Strich durch die Rechnung machen. Wie unser Partnerportal MOIN.DE berichtet, tappen viele Reisende immer wieder in eine fiese Falle – und müssen plötzlich 1.000 Euro Bußgeld blechen.

Urlaub an der Ostsee: Teure Falle

Travemünde ist eine der Lieblingsorte der Ostsee-Urlauber, um die Seeluft zu genießen, die Seele baumeln zu lassen und einfach mal abzuschalten. Doch immer wieder machen Besucher einen fatalen Fehler, der sie eine gehörige Stange Geld kostet.

Wie MOIN.DE berichtet, geht es dabei um Ostsee-Urlauber, die mit Hund unterwegs sind. Eigentlich ist die Regel in Travemünde klar: Die Vierbeiner dürfen vom 1. April bis zum 31. Oktober nicht mit an den Strand. Doch einige Schilder führen viele Besucher in die Irre. Denn manche verbieten den Zugang nur bis zum 30. September. Wer sich auf diese falschen Schilder verlässt, riskiert ein saftiges Bußgeld.

Bis zu 1.000 Euro Strafe drohen

In sozialen Netzwerken machen Warnungen bereits die Runde. Ostsee-Urlauber posten Fotos der widersprüchlichen Schilder und fragen sich: „Was gilt denn nun wirklich?“ Die Gemeinde Travemünde hat gegenüber MOIN.DE klargestellt: Die Gemeinde Travemünde äußert sich auf Anfrage von MOIN.DE wie folgt: „Das Hundeverbot galt ursprünglich bis zum 30. September, wurde aber auf den 31. Oktober ausgeweitet.“ Damit sind die alten Schilder schlicht falsch.

Wer seinen Vierbeiner also ab dem 1. Oktober an den Strand mitnimmt, verstößt gegen die Strandsatzung – und muss mit einem Ordnungsgeld von bis zu 1.000 Euro rechnen. Die Beschilderung ist ein Problem, das noch gelöst werden soll. „Wir haben auch schon darauf aufmerksam gemacht, dass die Schilder bitte erneuert werden und hoffen, dass sich schnellstmöglich drum gekümmert wird“, so die Gemeinde Travemünde gegenüber MOIN.DE.

