„Alles weg“ – Schild am Ostsee-Strand macht Urlauber fassungslos

Endlich Sommer an der Ostsee! Nach wochenlangem Grau in Grau hat sich am Mittwoch (13. August) zum ersten Mal wieder die Sonne gezeigt – und mit ihr kam das lang ersehnte Urlaubsfeeling zurück. Temperaturen steigen, die Laune auch – und natürlich zog es die Menschen sofort ans Meer.

Doch wer glaubte, spontan einfach in den Strandkorb zu hüpfen und dem Alltag zu entfliehen, wurde vielerorts böse überrascht, wie nun „MOIN.DE“ offenbarte …

Urlaub an der Ostsee: Strandkörbe sind sofort vergriffen

Denn was sich da am frühen Morgen an den Strandaufgängen an der Ostsee abspielte, erinnerte fast an ein Popkonzert mit begrenzten Tickets: Schon um 9 Uhr standen die ersten Sonnenhungrigen Schlange an der Strandkorbvermietung. Nur zwei Stunden später: alles ausgebucht. Kein einziger freier Korb mehr. „Damit hätte ich nie gerechnet“, staunte ein Stammgast, der sonst täglich einen Korb ergattert – solange es nicht regnet.

Ein Schild mit der Aufschrift „Körbe alle vergeben“ ließ die Stimmung bei vielen abrupt kippen. Fast im Minutentakt kamen Urlauber vorbei, fragten hoffnungsvoll – und wurden enttäuscht. Nur wer ganz früh da war oder am Vorabend reservierte, hatte eine Chance. Und selbst das klappt nicht immer, wie einige frustrierte Gäste berichten.

Strand-Fans sind baff

Die Betreiber selbst zeigen sich wenig überrascht: „Nach diesem miesen Sommer war klar, dass jetzt alle gleichzeitig an den Strand wollen.“ So entspannt nahmen es wohl nicht alle, denn einige zogen genervt von dannen. Andere wiederum nahmen es mit einem Lächeln und breiteten einfach ihr Handtuch im warmen Sand aus – ganz nach dem Motto: Sonne ist Sonne, auch ohne Korb!

Eines ist auf jeden Fall klar: Für viele hat die Strand-Saison erst jetzt begonnen …




