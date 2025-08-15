Bitteres Missgeschick mit der Ferienwohnung – Ostsee-Urlauberin in großer Sorge

Was als herrlich ausgelassener Sommerabend an der Ostsee begann, wurde für eine Urlauberin in Grömitz plötzlich zum echten Herzklopfmoment – und das leider nicht vor Glück.
Gemeinsam mit ihrem Sohn ließ sie sich die Jugendstrandparty nicht entgehen, genoss das bunte Treiben, die Musik, das Meer – bis der Schreck kam: Der Ersatzschlüssel zur Ferienwohnung war plötzlich verschwunden, wie unser Partnerportal „MOIN.de“ berichtet.
Urlauber an der Ostsee verliert Wohnungsschlüssel
Es ist ein wahrer Albtraum im Urlaub an der Ostsee: Der Schlüssel, den ihr der Vermieter anvertraut hatte, war spurlos verschwunden. Für die Urlauberin ein richtig mieser Moment. Denn wie sie weiß: So ein kleines Stück Metall kann richtig teuer werden. Was nun? MOIN.de hat mit Experten gesprochen, die erklären, was in solch einem Fall zu tun ist – und wie unangenehm teuer es enden kann.
Verzweifelt wandte sie sich noch am selben Abend an eine Facebook-Gruppe – in der Hoffnung auf Hilfe von anderen netten Strandurlaubern. Ihre ehrlichen Worte berührten viele: „Ich bin alleinerziehend und habe schon jetzt Angst vor der Rechnung“, schrieb sie dort.
Gäste haften für die Kosten
Und tatsächlich: Die Online-Gemeinschaft ließ sie nicht im Stich. Einige boten sofort ihre Hilfe an und wollten noch am selben Abend am Strand nach dem verlorenen Schlüssel suchen. Andere gaben ihr nützliche Tipps – ein kleiner Sonnenstrahl inmitten ihrer Sorge.
Die Angst war jedoch nicht unbegründet. Die Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein stellte gegenüber MOIN.de klar: Gäste haften in der Regel für Schlüssel, die ihnen während ihres Aufenthalts übergeben wurden. Geht ein Schlüssel durch Fahrlässigkeit verloren, müsse man die entstehenden Kosten tragen.
Doch es gibt eine Hoffnung: Wer eine bestimmte Versicherung hat, kann unter Umständen aufatmen. Warum die Kosten übrigens bei solch einem Vorfall in die Höhe schießen können, kannst du auch bei „MOIN.DE“ nachlesen.