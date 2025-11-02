Ostsee-Urlaub erreicht Rekordpreise! Urlauber entsetzt: „Heftig“

Ein Urlaub an der Ostsee im Herbst? Das ist nur was für echte See-Fans. Denn bei windig-kalt-nassem Wetter lockt der Strand längst nicht mehr zum Sonnenbaden oder gar zum Schwimmen in den schäumenden Wellen.

Nichtsdestotrotz fahren die Deutschen auch im Herbst gerne noch an die Nordsee, um dort Urlaub zu machen. In der Nebensaison ist das auch meist günstiger. Doch mittlerweile haben es auch die Preise neben der Hauptsaison in sich. Unser Partnerportal „MOIN.DE“ war an einem beliebten Ostsee-Ort und hat dort Urlauber befragt, wie sie mit der Kostenexplosion umgehen.

Urlaub an der Ostsee auch im Herbst teurer

Heiligenhafen ist eine Kleinstadt in Schleswig-Holstein, direkt an der östlichen Spitze der Halbinsel Wagrien gelegen und ein beliebter Ferienort an der Ostsee. Auch Ende Oktober ist hier noch viel los – trotz Nieselregen. Die Straßen und Cafés sind belebt – natürlich nicht vergleichbar mit dem Trubel während der Sommersaison.

Auch interessant: Ostsee-Freizeitpark polarisiert – Besucher sind sprachlos! „Kinder nicht mehr gewünscht“

„Wir lieben die Ruhe in dieser Jahreszeit“, freut sich jedoch ein älteres Ehepaar aus Niedersachsen über diesen Zustand. Gegenüber „MOIN“ spricht es aber auch gleich einen Kritikpunkt an. „Früher, vor Corona, war es allerdings deutlich günstiger.“ Nur, wenn man früh genug buche, fände man noch faire Angebote. Auf den Urlaub verzichten wollte das Paar deshalb in diesem Jahr auf keinen Fall.

+++ Trotz Horror-Preisen! So geht Nordsee- und Ostsee-Urlaub noch günstig +++

Urlaub an der Ostsee: Essen besonders teuer

Auch andere Urlauber bemerken den Anstieg. Eine kleine Familie mit Baby empfindet die Preisentwicklung ebenfalls als „heftig“, zahle man doch „schnell mal 100 Euro pro Nacht“. Zwar spare man im Gegensatz zu südlichen Zielen Sprit oder Flug, doch vor Ort sei es eben auch im Herbst an der Ostsee teuer, gibt eine andere Familie mit zwei Kindern zu bedenken.

Mehr Themen:

Schließlich geht es beim Urlaub nicht nur um An- und Abreise oder die Unterkunft. Auch Essen spielt eine wichtige Rolle. Wie sehr die Verteuerungen hier an der Ostsee zuschlagen, das erfährst du im Artikel von „MOIN.DE“.