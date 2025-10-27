Ostsee-Freizeitpark polarisiert – Besucher sind sprachlos! „Kinder nicht mehr gewünscht“

Großes Drama im Hansa-Park, einem beliebten Freizeitparadies an der Ostsee! In einer Facebook-Gruppe sorgt nämlich ein Beitrag über ein neues Hinweisschild für Zündstoff. Eine Mutter ist empört: „Kleine Kinder sind bei der Show nicht mehr gewünscht.“ Ihre Aussage löst direkt heiße Diskussionen aus – doch nicht alle teilen ihre Meinung.

Wie unser Partnerportal „MOIN.de“ berichtet, handelt es sich beim besagten Schild um einen Hinweis zur Abendshow im Park. Es warnt vor möglichen Schreckreaktionen, lauten Effekten und erklärt, dass die Veranstaltung „nur bedingt geeignet“ für kleine Kinder sei. Dass darauf nun die Aussage „Kinder unerwünscht“ gemacht wird, finden viele überzogen und schlichtweg falsch.

Diskussionen über Freizeitpark an der Ostsee

Kein Wunder, dass sich unter den Kommentaren viele Stimmen sammeln. Viele Besucher haben aber auch Einwände gegen die Aufregung. „Wo liest du, dass sie nicht mehr erwünscht sind?“, fragt ein Besucher. Ein anderer meint: „Das klingt doch eher nach Verantwortung, damit Eltern besser einschätzen können, ob so eine Show geeignet ist.“

+++„Alles weg“ – Schild am Ostsee-Strand macht Urlauber fassungslos+++

Einige Ostsee-Urlauber begrüßen die klare Warnung. Sie finden, dass solche Hinweise helfen können, unangenehme Situationen zu vermeiden. Ein User schreibt zum Beispiel: „Das tun leider noch viel zu wenige. Babys und Kleinkinder werden einfach überall hingeschleppt, ohne Rücksicht darauf, ob sie das vertragen.“

Mehr Themen, die dich interessieren könnten:

Manche vermuten, der Park reagiere auf Beschwerden. Vielleicht seien Kleinkinder in vergangenen Jahren überfordert gewesen – oder aber die Masse an Bollerwagen habe für Streit gesorgt. „Ich fand die Dinger auch schon immer nervig“, kommentiert ein weiterer Nutzer. „Bei dem Gedränge waren die echt Stolperfallen – das ist einfach gefährlich“, so ein anderer. Was es noch zu der Diskussion zu wissen gibt, kannst du im Beitrag von „MOIN.de“ nachlesen.