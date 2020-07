Ostsee: Schreckliches Drama! Mann (32) rettet zwei Kinder vor dem Ertrinken – und bezahlt mit seinem Leben

Schreckliches Drama an der Ostsee! Weil er zwei Kinder vor dem Ertrinken gerettet hat, ist ein Mann ums Leben gekommen. (Symbolbild)

Ahrenshoop. Tragisches Unglück an der Ostsee!

Am Strand von Ahrenshoop auf der Ostsee-Halbinsel Fischland-Darß-Zingst (Mecklenburg-Vorpommern) hatte ein Mann am Mittwochmittag zwei zehnjährige Kinder vor dem Ertrinken gerettet. Dabei kam er allerdings selbst ums Leben.

Ostsee: Mann (32) ertrinkt bei Rettung von zwei Kindern

Gegen 12.30 Uhr wurden die beiden Kinder im Bereich eines Steinwalls von der Strömung erfasst. Wie die Polizeiinspektion Stralsund mitteilte, waren die zwei Zehnjährigen nicht in der Lage, sich aus eigener Kraft an Land zu retten. Daraufhin stürzte sich ein Mann (32) in die Fluten, um den Kindern zu helfen.

Das Unglück ereignete sich am Strand von Ahrenshoop. Foto: imago images / arguseye

Es gelang ihm, die beiden Kinder auf den Steinwall zu setzen. Von dort konnte sie ein Zeuge sicher an Land bringen. Der 32-Jährigen geriet bei seinem mutigen Einsatz tragischerweise jedoch selbst in die Strömung, aus der er gerade die beiden Kinder gerettet hatte.

Zeugenberichten zufolge war der Mann kurz darauf nicht mehr über der Wasseroberfläche zu sehen. Sofort wurden Polizei- und Rettungskräfte arlarmiert, um das Schlimmste zu verhindern. Doch für den 32-Jährigen kam jede Hilfe zu spät.

Leiche wird erst nach intensiver Suche geborgen

Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst, Wasserwacht, DLRG, Wasserschutzpolizei und die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) führten intensive Suchmaßnahmen durch. Schließlich konnte der 32-Jährige von einer Tauchergruppe der Berufsfeuerwehr Stralsund im Bereich des Steinwalls aus dem Wasser geborgen werden.

--------------------------

Das ist die Ostsee:

auch Baltisches Meer genannt

die Ostsee ist das zweitgrößte Brackwassermeer der Erde

die Fläche beträgt 412.500 Quadratmeter

sie ist bis zu 459 Meter tief

--------------------------

Der Notarzt konnte aber vor Ort nur noch den Tod des Mannes feststellen. Der Kriminaldauerdienst des Kriminalkommissariats Stralsund kam zum Einsatz und hat die weiteren Ermittlungen zu den Todesumständen übernommen.

Die beiden zehnjährigen Kinder wurden zur weiteren ärztlichen Betreuung in ein Krankenhaus gefahren. (at)