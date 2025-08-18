Achtung! Ostsee und Nordsee werden zum Strafgebiet – so riskieren Familien jetzt viel Ärger

Na, da sollten Familien aber gehörig aufpassen! Während der Sommerferien zieht es viele aus Norddeutschland in Richtung Süden. Doch nicht alle Familien an Nordsee und Ostsee warten brav bis zum offiziellen Anfang und Ende der Ferien.

Immer mehr Eltern nehmen ihre Kinder ein paar Tage vorher aus der Schule – oder verlängern den Urlaub einfach. Viele nehmen das in Kauf, weil Flüge und Hotels vor und nach der Hauptreisezeit deutlich günstiger sind, wie unser Partnerportal MOIN.DE berichtet. Das aber ist illegal und kann für Familien teuer werden.

Ostsee und Nordsee werden zum Strafgebiet

Gegenüber MOIN.DE erklärt das niedersächsische Kultusministerium: „Schwänzen‘, auch an Randtagen (z.B. vor oder nach Ferien), stellt rechtlich eine Ordnungswidrigkeit dar.“ Beurlaubungen vor Ferienbeginn seien zwar möglich – aber nur aus triftigem Grund. Ein Schnäppchenflug zählt ausdrücklich nicht dazu: „Der frühere Start in den Urlaub gewiss nicht.“ Bei Verstößen drohen Bußgelder von bis zu 1.000 Euro.

Anders sieht es nicht in Schleswig-Holstein aus. Dort betont das Bildungsministerium betont: „Günstigere Urlaubstarife“ sind kein Grund für eine Freistellung. Eine Beurlaubung sei nur möglich, wenn das persönliche Interesse des Kindes „höher zu gewichten ist als das öffentliche Interesse an der Erfüllung des Schulverhältnisses“. Heißt: Hochzeit ja, Urlaubsdeal nein. Geldstrafen bis zu 1.000 Euro sind auch hier möglich.

Mehr News:

So riskieren Familien viel Ärger

Anders als früher kontrollieren die Behörden aber in den Küstenländern kaum noch am Flughafen, ob Kinder unerlaubt fehlen. In Niedersachsen und Schleswig-Holstein liegt die Verantwortung bei den Schulen selbst. Was die Menschen auf Social Media von dieser Masche halten und wie es in Mecklenburg-Vorpommern abläuft, kannst du hier bei MOIN.DE nachlesen!