Ostsee-Gedenken für verstorbenes Mädchen – dieser Ort lässt keinen Touristen kalt

Die Ostsee lockt mit Urlaubsorten en masse. Wer die Anreise per Flugzeug scheut, dem empfiehlt sich ein Urlaub auf Inseln wie Rügen oder Usedom, dem Timmendorfer Strand oder Warnemünde.

Auch Heiligenhafen ist bei Urlaubern, die an der Ostsee entspannte Tage am Meer verbringen wollen, Hoch im Kurs. Doch wie unser Kollege jetzt bei unserem Portal „MOIN.DE“ offenbart, erzählt der Südstrand hier eine traurige Geschichte.

Grausame Tragödie an der Ostsee

Herzen, Eulen und Schmetterlinge wurden hier am Strand drapiert und erinnern laut unserem Reporter an eine grausame Tragödie, die sich hier vor gut acht Jahren abspielte. Der Name Leni, in großen metallenen Lettern aufgestellt, gibt einen Hinweis auf das traurige Ostsee-Schicksal.

Der Gedenkort erzählt laut „MOIN.DE“ die Geschichte eines neunjährigen Kindes, das mit gerade mal neun Jahren sterben musste. Wie die Familie des toten Mädchens auch heute noch im Internet erinnert, wurde sie am 25. Mai 2017, an Christi Himmelfahrt, so schwer angefahren, dass sie wenig später in einer Klinik verstarb.

+++ Rügen und Usedom sind out! Jetzt wollen alle an diesem Ostsee-Ort Urlaub machen +++

Gedenkort nimmt auch Touristen mit

Eine junge Frau aus Hamburg soll damals für den Tod des Mädchens verantwortlich gemacht worden sein. Sie wurde wegen fahrlässiger Tötung angeklagt. Der Richter wandte sich damals mit Worten an die Unfall-Fahrerin, die bei vielen noch heute eine Gänsehaut auslösen dürfte: „Niemand möchte mit Ihnen tauschen.“

Noch mehr News für dich:

Auch wenn das Unglück schon viele Jahre zurückliegt, lässt es Touristen auch noch heute laut unserem Redakteur nicht kalt. Er traf selbst zufällig auf den Gedenkort an der Ostsee – doch vergessen konnte er ihn so schnell nicht. Wie die Familie noch heute an das verstorbene Mädchen erinnert und nähere Informationen zum Urteil und den Folgen für Heiligenhafen, kannst du in diesem Artikel bei „MOIN.DE“ nachlesen >>>.

>> Anmerkung der Redaktion <<

Der Verlust eines Kindes ist für Eltern ein zutiefst traumatisierendes Ereignis. Wer mit der Bewältigung der Trauer überfordert ist, kann sich bei der Telefonseelsorge helfen lassen. Sie ist erreichbar unter der Telefonnummer 0800/111-0-111 und 0800/111-0-222 oder im Internet auf www.telefonseelsorge.de. Die Beratung ist anonym und kostenfrei, Anrufe werden nicht auf der Telefonrechnung vermerkt. Ebenfalls kostenlos ist das Sorgentelefon Oskar vom Bundesverband Kinderhospiz unter der Nummer 0800 8888 4711.