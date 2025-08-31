Nach Besucher-Kritik – neuer Freizeitpark an Ostsee macht kurz nach Eröffnung wieder zu

Das Drama um einen Freizeitpark an der Ostsee reißt einfach nicht ab! Eigentlich hätte schon Ende Mai das „Hossoland“ zwischen Swinemünde und Kolberg in Polen eröffnen sollen. Der Termin musste damals kurzfristig abgesagt werden. Der Grund: der Park konnte nicht rechtzeitig fertiggestellt werden.

Ende Juni folgte dann die Erleichterung: Mit guten einem Monat Verzögerung konnte der Freizeitpark an der Ostsee endlich seine Eröffnung feiern. Mit Ausnahmen von einigen wenigen Attraktionen wie „Flying Motors“ und „Marina Carousel“ standen zahlreiche Fahrgeschäfte in den insgesamt vier Themenbereichen zur Verfügung. Doch die Freude der Park-Besucher war nicht von Dauer. Am Montag (1. September) macht das „Hossoland“ seine Türen schon wieder dicht.

Park an der Ostsee nur kurz nach Eröffnung dicht

Der 40 Hektar große Vergnügungspark wurde in der polnischen Gemeinde Bojce an der Ostsee monatelang aufgebaut. Angelehnt an die Sagen und Legenden der nordeuropäischen Kultur und Ostseeregion, entführen Touristen die Themenbereiche „Mermaid City“ (Miasto Syrenki), „Viking Land“ (Kraina Wikingów), „Baltambrya“ und „Dragon Valley“ (Smocza Dolina) in eine mystische Welt.

Über 20 Fahrgeschäfte standen den Besuchern zur Eröffnung Ende Juni dieses Jahres zur Verfügung. Doch jetzt wird diesen schon wieder ein Riegel vorgeschoben, wie die Parkbetreiber „Hosso Group“ am Freitag (29. August) selbst kurzfristig im Netz mitteilen. „AB MONTAG, DEM 1. SEPTEMBER, WIRD DER FREIZEITPARK HOSSOLAND VORÜBERGEHEND GESCHLOSSEN!“, ist hier jetzt auf der Website zu lesen. Was steckt nur dahinter?

„Hossoland“ will Erwartungen gerecht werden

Auch wenn die erste Saison im „Hossoland“ nur von kurzer Dauer war, beschreiben die Betreiber sie jetzt als „außergewöhnlich“. „Um Ihren Erwartungen gerecht zu werden, haben wir beschlossen, den Betrieb des Parks ab kommenden Montag vorübergehend einzustellen“, teilen sie im Netz mit. „In dieser Zeit werden wir an der Verbesserung der Infrastruktur und dem Ausbau der Unterhaltungsbereiche arbeiten, damit Ihre nächsten Besuche im Hossoland zu einem noch einzigartigeren Erlebnis werden.“

Wann der Freizeitpark an der Ostsee wiedereröffnen wird, soll erst in Kürze mitgeteilt werden. Unter dem Beitrag des Parks bei Facebook haben sich schon jetzt (mit Stand von Sonntag, 31. August, 10.45 Uhr) fast 200 Besucher gemeldet. Viele von ihnen hatten bereits Tickets gekauft. Wie der Park auf seiner Website angibt, können diese zurückgegeben oder gegen einen Gutschein eingetauscht werden. Zusätzlich sollen Besucher ein Freiticket als Entschädigung erhalten.

Ob das die frustrierten Gemüter beruhigen wird, wird sich zeigen. Unter dem Beitrag drücken auch einige ihr Bedauern über die kurzfristige Schließung aus: „Schade, wir wollten euch im September wieder besuchen. Es hat uns sehr gut gefallen bei euch.“