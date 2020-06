Ostsee: Frau spaziert am Strand entlang – als sie DAS sieht, ist sie fassunglos

Dieser Anblick machte eine Spaziergängerin an der Ostsee einfach nur sprachlos! In Solitüde, einem Stadtteil von Flensburg, ging eine Frau am Freitag am Ostsee-Strand spazieren. Dabei machte sie eine schockierende Entdeckung.

Unser Partnerportal MOIN.de berichtet über den Vorfall.

Ostsee: Schockierende Entdeckung am Strand

Die Frau fand mehrere leere Wein- und Wodkaflaschen, dazu benutzte Plastikbecher und anderen Müll am Strand in Solitüde. Auf Facebook postete sie Fotos von ihrer Entdeckung.

„Solitüde heute“, schreibt die Frau zu den Bildern. „Mehr sage ich lieber nicht dazu!“

Müllproblem nicht nur am Strand

In der Kommentarspalte unter dem Posting der Frau zeigen sich auch andere Facebook-Nutzer entsetzt. Doch nicht nur der Strand in Solitüde scheint ein Müllproblem haben. Wo es ähnliche Probleme gibt, erfährst du bei MOIN.de. (nr)

