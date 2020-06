Ostsee: Experten warnen – DAS könnte dir das Bad im Meer gehörig verderben

Experten warnen vor einer Bakterienart, die sich in der Sommerhitze in der Ostsee ausbreiten könnte.

Urlaub an der Ostsee und an heißen Sommertagen das kühle Nass genießen – das klingt erstmal verlockend.

Doch Experten des Robert-Koch-Instituts warnen: Von längere Hitzewellen und der damit verbundenen Erhöhung der Wassertemperatur könnte eine gefährliche Bakterienart in der Ostsee profitieren.

+++ München: Zug fährt in Hauptbahnhof ein – als Reisende DAS sehen, fallen sie fast vom Glauben ab +++

Bakteriengefahr in der Ostsee?

Dabei geht es um so genannte Vibrionen. Diese können sowohl in Süß- als auch in Salzwasser vorkommen und schwere Wundinfektionen auslösen.

In der Sommerhitze könnten im Wasser der Ostsee vermehrt Vibrionen auftreten. Foto: Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa

Wieso die Bedingungen für die Vibrionen gerade an der Ostsee so gut sind und welche Symptome bei einer Infektion auftreten können, erfährst du bei unserem Partnerportal MOIN.DE.

---------------------------------------

Weitere News auf MOIN.DE

---------------------------------------

MOIN.DE ist das neue Newsportal für Hamburg und den Norden

Wer dahintersteckt und was das Team vorhat >>

Hier findest du MOIN.DE bei Facebook >>

Hier findest du MOIN.DE bei Instagram >>