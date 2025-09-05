Totgeglaubter Deutscher überlebte Lissabon-Unglück – Familie erlebt Tortur

Es ist einfach unfassbar! Die Familie eines mutmaßlichen deutschen Todesopfers des Lissabonner Seilbahn-Unglücks von Mittwoch (3. September) hat nun die Wahrheit erfahren. Der totgeglaubte 46-jährige Vater lebt! Er lag die ganze Zeit im Krankenhaus in São José.

Bisher hatte man ihn nicht identifizieren können. Und der Familie hatte man schon den Tod des Vaters mitgeteilt. Eine Tortur für alle! Denn auch die Partnerin des Verletzten liegt in kritischem Zustand im Krankenhaus, ihr gemeinsamer Sohn (3) wurde ebenfalls verletzt.

+++ Alle Hintergründe hier in unserem News-Blog +++

Deutscher überlebte Unglück von Lissabon

Große Verwirrung, Trauer und schlussendlich Erleichterung: Die Angehörigen der Hamburger Familie dürften nun alles an Gefühlen durchlebt haben, die man bei einem solchen Ereignis fühlen kann. Zuerst hieß es, der 45-jährige Vater sei tot, die Mutter im kritischen Zustand im Krankenhaus Santa Maria und der dreijährige Sohn verletzt. Diese Informationen wurden von Medien in aller Welt verbreitet – auch von uns.

Hier mehr zu der Hintergrundgeschichte der Familie: Polizist leidet unter schlimmen Eindrücken – er rettete deutsches Kind (3) aus Seilbahn-Wrack in Lissabon

Doch als die Angehörigen dann den Mann unter den Todesopfern identifizieren sollten, konnten sie es nicht. Denn er war nicht unter den 16 Personen, die bei dem Unglück ums Leben kamen. Laut „CNN Portugal“ führte man sie über Umwege dann ins Krankenhaus São José, wo ein bisher nicht identifizierter Verletzter lag. Und dann traf sie die unfassbare Gewissheit: Dies war der totgeglaubte Hamburger Familienvater, wie nun auch die Kriminalpolizei bestätigt haben soll.

Kein Deutscher unter Lissabon-Todesopfern

Der 46-Jährige wird zurzeit noch stationär behandelt. Seine Frau sei mittlerweile in einem stabilen Zustand und ihr gemeinsamer Sohn in der Obhut der Familie.

Mehr News:

So gibt es nun auch ein Update bezüglich der Nationalitäten der 16 Todesopfer laut Kriminalpolizei: 5 Portugiesen, 2 Südkoreaner, 1 Schweizer, 3 Briten, 2 Kanadier, 1 Ukrainer, 1 Amerikaner und 1 Franzose. Des Weiteren wurden 23 Personen verletzt. Noch mehr über die Opfer erfährst du >>hier.