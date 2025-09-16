Von Opel über Peugeot bis Fiat und Co.: Rückruf von Tausenden Autos – gefährliche Mängel!

Gefährliche Mängel sorgen für eine große Rückrufaktion bei den Automarken Opel, Peugeot und Fiat. Weltweit sind über 756.000 Fahrzeuge betroffen – allein in Deutschland müssen mehr als 85.000 Autos in die Werkstatt. Grund sind potenziell undichte Kraftstoffleitungen, die ein Brandrisiko darstellen können.

Bei den betroffenen Modellen könnte austretender Kraftstoff auf heiße Motorteile gelangen. Opel-, Peugeot- und Fiat-Besitzer werden dringend aufgefordert, die Rückrufaktion ernst zu nehmen und die Fahrzeuge überprüfen zu lassen.

Opel, Peugeot, Fiat: Diese Modelle betroffen

Zu den betroffenen Marken gehören Opel, Peugeot, Fiat, Citroën, DS, Lancia und Alfa Romeo. Das Problem liegt laut „Kraftfahrt-Bundesamt“ in unsachgemäß verschraubten Anschlüssen zwischen Hochdruckleitung und Kraftstoffrail. Dieser Defekt betrifft Fahrzeuge, die zwischen Ende 2022 und Mitte 2025 produziert wurden.

Besonders stark sind Modelle wie der Opel Grandland, Peugeot 308 oder Fiat 600 betroffen und in Fahrzeugsystemen europaweit registriert. Allein Opel meldet in Deutschland 30.810 betroffene Autos, während Peugeot mit 31.295 Fahrzeugen die Spitzenposition einnimmt.

So will Stellantis das Problem lösen

Die betroffenen Fahrzeuge sollen in Werkstätten überprüft und die verschraubten Teile in der Hochdruckleitung nachgezogen werden. So sollen potenzielle Kraftstofflecks verhindert werden. Hersteller und Händler kontaktieren die betroffenen Halter direkt.

Besitzer dieser Fahrzeuge sollten den Rückruf so schnell wie möglich wahrnehmen. Der Werkstattbesuch ist unumgänglich, um das Risiko für einen Fahrzeugbrand zu minimieren. Sicherheit und Schutz der Kunden haben für Marken wie Opel, Peugeot und Fiat höchste Priorität.

Stellantis bemüht sich um schnelle Lösungen

Mit der Rückrufaktion zeigt Stellantis, wie ernst die Lage ist. Fahrzeughalter sind aufgerufen, nicht abzuwarten und das Problem schnell prüfen zu lassen. Besonders bei Modellen wie dem Opel Astra oder dem Peugeot 2008 könnte das Risiko erheblich sein.

Fiat- und Citroën-Besitzer werden ebenfalls zur Mithilfe aufgefordert. Dank einer klaren Organisation durch Stellantis sollen alle betroffenen Fahrzeuge rechtzeitig gewartet und wieder sicher gemacht werden.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.