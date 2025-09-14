Beliebter Online-Shop in der Kritik – jetzt warnt sogar der Verbraucherschutz

Der Online-Shop DefShop rückt aktuell in den Fokus massiver Kritik. Seit Jahresbeginn gab es über 700 Beschwerden, bei denen sich Kunden an die Verbraucherzentralen wandten. Die Hauptprobleme: ausbleibende Rückerstattungen nach Retouren und fehlender Kundenservice.

Immer mehr Betroffene berichten, dass sie fristgerecht retournierte Waren zurücksenden, aber wochenlang auf ihr Geld warten. Warum der Online-Shop DefShop zunehmend in der Kritik steht und welche Rechte Kunden haben, erfährst du hier.

Probleme mit Rückerstattung bei Online-Shop

Zwischen Januar und Juli 2025 meldeten Verbraucher massive Probleme mit dem Anbieter DefShop. Insbesondere seit Juni haben sich die Beschwerden verdoppelt, berichtet die Verbraucherzentrale. Betroffen sind Kunden, die Waren unter Einhaltung ihres Widerrufsrechts zurückgesendet haben.

Obwohl Retouren laut Einlieferungsbelegen und Bestätigungen beim Anbieter angekommen sind, erfolgen Rückzahlungen häufig nicht. In vielen Fällen warten Kunden seit Wochen oder sogar Monaten auf ihr Geld.

Kundenservice des Online-Shops nicht erreichbar

Zusätzlich berichten Betroffene von schlechtem Kundenservice bei DefShop. Kontaktversuche per E-Mail, WhatsApp oder Telefon bleiben weitestgehend unbeantwortet. Standardisierte E-Mails fordern lediglich Geduld – eine Lösung bleibt aus.

Die Verbraucherzentralen raten, bei ausbleibenden Rückzahlungen konsequent zu handeln. Kunden sollten ihre Rechte einfordern und sich nicht auf Verzögerungen einlassen.

So setzt man Rechte beim Online-Shop durch

Nach deutschem Recht muss ein Händler spätestens 14 Tage nach Widerruf und Erhalt der Ware den Kaufpreis erstatten. Andernfalls gerät er automatisch in Zahlungsverzug. Der Einlieferungsbeleg genügt oft als Nachweis dafür, dass die Retoure korrekt erfolgt ist.

Um Probleme zu vermeiden, sollten Kunden den Rücksendevorgang dokumentieren, Fotos erstellen und Belege aufbewahren. Zudem ist es ratsam, den Händler schriftlich zur Rückzahlung aufzufordern und eine 14-tägige Frist zu setzen.

Hilfe bei anhaltenden Problemen im Online-Shop

Sollten Kunden trotz allem keine Rückerstattung erhalten, können sie sich an die Verbraucherzentralen wenden. Experten stehen mit Beratungen und rechtlichem Beistand zur Seite, um Ansprüche durchzusetzen.

Der Fall DefShop zeigt erneut, wie wichtig eine gute Dokumentation und die Kenntnis der eigenen Rechte beim Online-Shopping sind. Kunden sollten wachsam bleiben und nicht zögern, rechtliche Schritte einzuleiten, falls ein Anbieter wie dieser Online-Shop nicht korrekt handelt.

