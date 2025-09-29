Schreckliches Familien-Drama in Oldenburg: Mann erschießt Frau und Kinder – und dann sich selbst

In Oldenburg (Niedersachsen) hat sich offenbar ein Familiendrama zugetragen. Vier Menschen, darunter zwei Kinder, sind tot.

Nach Angaben der Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt/Ammerland wurden am Montagvormittag (29. September) in einem Haus im Stadtteil Oldenburg-Osternburg vier Menschen tot aufgefunden.

Vier Tote bei Familien-Drama in Oldenburg

Nach den bisherigen Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft deutet vieles darauf hin, dass ein Mann in Oldenburg (rd. 177.000 Einwohner) zunächst eine Frau sowie zwei Kinder, die sich in der Wohnung befanden, mit einer Schusswaffe getötet hat. Anschließend beging er Suizid, indem er sich selbst erschoss. Aktuell ist davon auszugehen, dass es die eigene Familie ist, die der Mann tötete. Eine offizielle Bestätigung gibt es aber noch nicht.

+++ Schreckliche Gewissheit! Vermisste deutsche Urlauber in Costa Rica getötet und verscharrt +++

Zeugen hatten zuvor die Einsatzkräfte informiert. Aus Rücksicht auf die Hinterbliebenen machte die Polizei keine weiteren Angaben. Momentan seien auch die Schulen der Kinder noch nicht über die Tat informiert worden, sagte ein Sprecher gegenüber der Deutschen-Presse-Agentur (dpa).

Wir berichten in Kürze ausführlicher.

>>Anmerkung der Redaktion<<

Zum Schutz der betroffenen Familien berichten wir normalerweise nicht über Suizide oder Suizidversuche, außer sie erfahren durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit.

Wer unter Stimmungsschwankungen, Depressionen oder Selbstmordgedanken leidet oder jemanden kennt, der daran leidet, kann sich bei der Telefonseelsorge helfen lassen. Sie ist erreichbar unter der Telefonnummer 0800/111-0-111 und 0800/111-0-222 oder im Internet auf www.telefonseelsorge.de. Die Beratung ist anonym und kostenfrei, Anrufe werden nicht auf der Telefonrechnung vermerkt.

Mehr News: