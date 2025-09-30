Oktoberfest-Bosse ziehen nach Chaos drastische Konsequenzen – zahlreiche Gäste müssen draußen bleiben

Das Oktoberfest in München ist ein Highlight für Besucher weltweit, doch der vergangene Samstag (27. Oktober) brachte große Herausforderungen mit sich. Zeitweise war die Wiesn völlig überfüllt (mehr dazu hier), was scharfe Kritik an Stadt und Sicherheitsbehörden nach sich zog. Jetzt kündigt Wiesn-Chef Christian Scharpf (SPD) Maßnahmen an, um solche Szenen künftig zu vermeiden.

Mit einem Mix aus verbesserter Beobachtung und neuer Kommunikation soll das Oktoberfest sicherer werden. Doch die Änderungen bedeuten auch Einschränkungen für spontane Besucher.

Chaos am Oktoberfest: Sofortmaßnahmen angekündigt

Die Wiesn-Verantwortlichen haben reagiert: Laut Christian Scharpf wird es mehrsprachige Lautsprecherdurchsagen und gezieltes Crowdspotting geben. Auch die Polizeipräsenz wird erhöht, um überforderte Bereiche schneller zu entlasten.

Am letzten Wiesn-Samstag sollen zudem keine Plätze in den Festzelten ohne Reservierung mehr verfügbar sein – eine Konsequenz aus der Überlastung. Die Biergärten bleiben jedoch von dieser Regelung ausgenommen, berichtete zunächst „Focus Online„.

Oktoberfest will Echtzeitmessung einführen

Für die Zukunft plant Scharpf eine Echtzeitmessung der Besucherzahlen, um kritische Situationen noch besser vorhersehen zu können. Obwohl am Samstag laut Scharpf „letztlich die richtigen Maßnahmen ergriffen wurden“, räumt er Handlungsbedarf ein.

„Gefahrensituationen müssen künftig noch frühzeitiger erkannt werden“, erklärte er. Viele Besucher hätten sich nicht wohlgefühlt, was Scharpf ausdrücklich bedauert.

Falsche Hotspots auf dem Oktoberfest

Laut Wiesn-Chef war nicht das gesamte Gelände betroffen. Problematisch war vor allem der Bereich um die Festzelte Schottenhamel, Hacker, Augustiner und Bräurosl. Dort ballten sich die Besuchermassen vor dem Tischwechsel, wodurch gefährliche Engstellen entstanden.

Nicht alle Sicherheitsmaßnahmen konnten wie geplant umgesetzt werden. Die Organisatoren des Oktoberfests stehen nun vor der Herausforderung, das Konzept weiter zu verbessern, um solche Szenen künftig zu verhindern.