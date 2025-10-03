Oktoberfest schon wieder zeitweise geschlossen – was ist da nur los?

Auf der Theresienwiese steppt der Bär: Das Oktoberfest in München erlebt abermals ein Rekordwochenende! Am Freitag (3. Oktober) ist der Andrang wieder so gigantisch, dass die Veranstalter kurzerhand die Notbremse ziehen mussten.

„Bitte fahren Sie nicht mehr zum Festgelände“, hieß es bereits am Nachmittag auf der offiziellen Instagram-Seite des größten Volksfestes der Welt. Für viele Besucher eine bittere Neuigkeit, war es nicht das erste Mal, dass die Wiesn dieses Jahr schließen musste …

Oktoberfest überfüllt – Zugänge gesperrt

Zum bereits dritten Mal hieß es: Das Oktoberfest ist geschlossen! Schon vor einigen Tagen war das Festgelände zeitweise dicht, weil einfach zu viele Menschen auf die Wiesn strömten. Auch ein Sprengsatz-Alarm sorgte vorübergehend für Ärger (hier mehr dazu). Für die Geduldigen, die sich rechtzeitig ins Getümmel wagten, ging die Party jedoch am heutigen Freitag weiter.

Dennoch schauten viele Gäste kurzzeitig in die Röhre. Gegen 17 Uhr meldeten die Verantwortlichen: „Die Haupteingänge zum Festgelände an der U-Bahn-Haltestelle Theresienwiese sind aufgrund des starken Andrangs geschlossen.“

Wiesn-Besucher können Aufatmen

Mittlerweile gibt es Entwarnung: Das Oktoberfest hat wieder geöffnet! Auf Facebook lassen die Betreiber wissen: „Wir freuen uns auf Ihren Besuch.“ Klar ist aber auch: Wer am Wochenende noch vorbeischauen möchte, sollte Geduld mitbringen. Der Besucherandrang wird wohl nicht weniger – schließlich ist es das letzte Wiesn-Wochenende.

Das Oktoberfest läuft noch bis zum 5. Oktober. Es bleibt spannend, ob es bei so viel Trubel auch noch ein paar ruhige Minuten geben wird. Eines steht aber bereits fest: Die Wiesn 2025 wird in die Geschichte eingehen – und das nicht nur wegen des grandiosen Festwetters!